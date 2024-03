David Maria Di Cesare: chi è il campione de L’Eredità

Nelle ultime puntate de L’Eredità (il quiz del preserale di Rai 1, in onda tutti i giorni, condotto da Marco Liorni), un nuovo campione sta attirando l’attenzione dei telespettatori da casa. Si tratta di David Maria Di Cesare. Nella puntata di ieri sera, martedì 12 marzo 2024, il concorrente ha vinto la sfida dei 100 secondi guadagnando l’accesso diretto ad una ricca ghigliottina dal valore di 150 mila euro.

Dimezzando a 37500 euro, però, non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa con i cinque indizi proposti, “Opera – Volo – Pura – Frutto – Musicale”. Allo scadere dei 60 secondi, il pensiero dell’aspirante insegnante è volato sulla parola ‘Aria’. Fantasia, invece, era il tratto in comune di tutte le parole.

Già, qualche sera prima, David Maria aveva cercato di fare il ‘colpaccio’. Nella manche finale del programma, è stato chiamato a trovare un collegamento sensato tra Tempo – Accordo – Corpo – Equilibrio – silenzio. La sua risposta ‘Valore’, anche in quel caso, non ha trovato riscontro nel vocabolo pensato dalla produzione, ovvero ‘Perfetto’.

Lo stesso scenario si è ripetuto domenica 10 marzo. Alla Ghigliottina, dopo vari tagli di montepremi, aveva l’opportunità di portarsi a casa una cifra di tutto rispetto, 23750 euro, collegando Acqua – Schiuma – Elettronica – Gelato – Pace. Pipa era la parola vincente mentre David Maria ha puntato tutto, a questo punto, in maniera errata, su Sapone.

Chi è David Maria Di Cesare de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Non ci sono molte info su David Maria Di Cesare né sulla sua presenza su Instagram e/o Facebook. Sappiamo, però, che ha 28 anni ed è originario di Castello di Godego, un piccolo comune di circa 7 mila abitanti nella provincia di Treviso. E’ laureato in Lettere Moderne all’Università di Padova. Sogna di diventare un maestro di ruolo. Ha lavorato come educatore nelle scuole ed ha iniziato a muovere i primi passi alle elementari insegnando tra Brescia e Treviso.