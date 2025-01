Il regista David Lynch, premio Oscar alla carriera nel 2020, è morto oggi all’età di 78 anni. La notizia è stata condivisa ufficialmente sulla sua pagina Facebook. La causa della morte non è stata specificata ma il regista, da tempo, soffriva di un grave enfisema polmonare:

È con grande cordoglio che noi, la sua famiglia, annunciamo la morte dell’uomo e dell’artista David Lynch. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma come avrebbe detto lui, “Tieni d’occhio la ciambella e non il buco”. È una bella giornata con un sole splendente e cielo blu dappertutto.

Famoso per capolavori cinematografici come Mulholland Drive, Velluto Blu e The Elephant Man, per quanto riguarda il piccolo schermo, il nome di David Lynch, ovviamente, è legato a Twin Peaks, la serie tv rivoluzionaria arrivata in Italia verso i primi anni ’90, trasmessa su Canale 5 con il titolo I segreti di Twin Peaks, ideata insieme a Mark Frost e diretta da Lynch in alcuni episodi.

Con Twin Peaks, Lynch ha saputo coniugare una moltitudine di generi diversi tra loro: dal giallo al noir, dal thriller al grottesco, passando anche per la parodia. Da ricordare anche la splendida colonna sonora firmata da Angelo Badalamenti, di cui la composizione fu guidata dallo stesso Lynch.

Il tormentone “Chi ha ucciso Laura Palmer?”, molto in voga in Italia negli anni ’90, trovò una soluzione verso la metà della seconda stagione. La serie fu premiata con 3 Golden Globe e 2 Emmy Awards. In Italia, invece, la serie ricevette un Telegatto.

Dopo la cancellazione della serie, avvenuta al termine della seconda stagione, dopo lo svelamento del mistero che causò un disinteresse crescente del pubblico, Lynch realizzò il prequel dal titolo Fuoco cammina con me. Twin Peaks tornò nel 2017 con una terza stagione che è stata trasmessa da Sky Atlantic. Nella terza stagione appare anche Monica Bellucci nel ruolo di se stessa.

Per la televisione, nel corso della sua carriera, David Lynch ha anche realizzato American Chronicles, serie tv documentaristica dedicata all’America, Un catastrofico successo, serie tv commedia tramessa in Italia da TMC nel 1993, e il film tv Hotel Room, trasmesso in Italia sempre da TMC nel 1995.