Quarto anno consecutivo per Danza con me nel prime time del Capodanno di Rai 1: a guidarlo come sempre Roberto Bolle che chiama a sé amici, colleghi, ospiti per costruire una serata di arte e spettacolo. Iniziata come un esperimento, Danza con me è diventato un appuntamento praticamente immancabile dell’ammiraglia Rai e cerca di offrire sempre qualcosa di particolare, tanto più in un anno in cui il settore live è fermo causa pandemia e che teatro, danza, arti performative sono in profonda crisi.

Alla conduzione quest’anno Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Sempre più teatro&tv.

Cosa vedremo in Danza con me 2021: ospiti ed esibizioni

Prodotta da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, la serata vedrà Bolle attorniato da molti volti. Tra questi Vasco Rossi che presenta in esclusiva il suo nuovo brano, Una canzone d’amore buttata via, scritta nella speranza della rinascita e ballata da Bolle su coreografia di Mauro Bigonzetti per l’etoile e per Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace, della Compagnia della Scala, registrata nel Laboratorio Ansaldo del Teatro Alla Scala di Milano.

Altri momenti previsti, una performance inedita di Diodato, un numero di Musical con Bolle e Michelle Hunziker, che leggerà anche un pezzo contro la violenza sulle donne, quindi Ghali che offrirà anche una poesia dell’attivista per i diritti civili Maya Angelou “Still I Rise”, ballata poi da Carlos Kamizele, ballerino congolese di street dance che ha conquistato per l’Italia il titolo di Campione del Mondo, pur non avendo mai ottenuto la cittadinanza italiana. Tra gli ospiti anche Fabio Caressa per un esperimento volto a coinvolgere i tifosi di calcio, solitamente meno inclini alla danza.

E a proposito di danza, sono i momenti con Bolle quelli ad essere i più attesi e suggestivi: tra le esibizioni in programma “L’Histoire de Manon” di Kenneth MacMillan con Bolle e Nicoletta Manni, insieme anche nel passo a due del Cigno Nero dal “Lago dei Cigni”, la Carmen con Virna Toppi nella versione di Amedeo Amodio. Fuori dal repertorio classico “Cacti” del giovane coreografo Alexander Ekman, interpretato da Bolle con la Compagnia del Teatro dell’Opera di Roma; tra i pezzi contemporanei anche “Step Addition” di Sébastien Galtier, interpretato da Bolle e Nicoletta Manni.

Molte le coreografie originali realizzate dal coreografo Mauro Bigonzetti e ispirate ai temi di attualità e della contemporaneità: “Violenza”, con Antonella Albano, Solista del Teatro alla Scala di Milano, contro la violenza sulle donne, “Dante” per Bolle e Agnese Di Clemente insieme con la MM Contemporary Dance Company, che evoca l’Inferno dantesco, “Ghali Divertissement” in cui, sulle note di un medley costruito dal cantante appositamente per il programma, Bigonzetti ha costruito un colorato balletto per Bolle, Virna Toppi e la MM Contemporary Dance Company, quindi una rivisitazione caleidoscopica di uno “Schiaccianoci” moderno che mescola realtà e sogno, musica e danza.

Il format

Danza con me è un programma di Roberto Bolle prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli con Rossella Rizzi, Fabrizio Testini e Marco Silvestri. La direzione artistica di Roberto Bolle, scene di Giuseppe Chiara, fotografia di Carlo Stagnoli, ideazione Grafica e Messa in Scena di Cristina Redini, consulenza musicale di Giorgio Oreglio, regia di Cristiano D’Alisera.

Danza con me 2021, second screen

Backstage, video inediti, interviste ai protagonisti e una sorta di Libretto di Sala virtuale si trovano sui social. L’hashtag è #danzaconme.