Daniele è il vincitore di Amici 2025

A vincere il talent show Amici di Maria De Filippi è stato Daniele, che anche quest’anno ha fatto conoscere al grande pubblico i talenti e le abilità artistiche di tutti i concorrenti. L’edizione 2025 ha presentato ai telespettatori la categoria ballo e canto e gli allievi, con il supporto dei loro insegnanti, sono cresciuti umanamente e professionalmente in quello studio, dimostrando ancora una volta il proprio valore.

Chi è Daniele, il vincitore di Amici

Il giovane ballerino si è approcciato sin da subito al mondo della danza, iniziando a ballare all’età di 5 anni. Ha infatti studiato la danza classica, anche se nel corso degli anni si è specializzato anche in altri ambiti. La sua famiglia – soprattutto il nonno – ha sempre sostenuto la sua passione e ha creduto molto nel suo talento. Proprio questa presenza nella sua vita gli è stata utile per avere un percorso artistico non indifferente. Nel 2023, Daniele ha anche avuto un’esperienza formativa a Los Angeles, città in cui ha potuto confrontarsi con varie realtà artistiche internazionali.

Il percorso del danzatore ad Amici è stato fatto di alti e bassi, soprattutto perché è iniziato con un periodo difficile a causa di un infortunio. Molto presto è però tornato ad esibirsi, anche grazie al supporto dei compagni, e il suo talento ha subito colpito tutti. Ha infatti ottenuto ben presto la maglia dorata per accedere al Serale. La maestra Celentano ha evidenziato tutti i suoi progressi e il costante impegno. Lui stesso ha confessato di essere stato vittima di bullismo per un periodo della sua vita, da quando ha iniziato a ballare. “Urla, spintoni, mi rubavano gli oggetti fuori scuola” – ha raccontato – “Mi sono sempre chiesto se fosse colpa mia, oggi cerco di metterci il più possibile di me in quello che faccio“.