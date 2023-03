Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro si sfoga sui social dopo la squalifica

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro si sfoga sui social e va all’attacco della trasmissione di Canale 5. La prima storia Instagram che lascia presagire una polemica sul provvedimento preso nei suoi confronti arriva ieri mattina, quando con queste parole commenta il gesto compiuto nei confronti di Oriana Marzoli e per il quale sarebbe stato squalificato: “Se non posso più nemmeno giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da 5 mesi allora non chiamatelo reality.. Andate a chiedere a Oriana se le stavo facendo male!”.

Oggi invece l’ex gieffino ha raccontato in un post quanto sarebbe accaduto nelle ultime ore dopo l’uscita dalla Casa. “Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contribuito video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri! Questa è una promessa” ha scritto Daniele Dal Moro.

Domani sera dunque Dal Moro non sarà presente né in studio né tramite un contenuto video all’interno della quarantatreesima puntata del Grande Fratello 7, sul quale l’ex concorrente si dice pronto a rivelare “tutta la verità”, quando non sarà più impedito da “questioni contrattuali”, alludendo a presunte disparità di comportamento avute dalla produzione nel corso dei mesi.

Con buone probabilità, quindi, Oriana Marzoli, prima finalista di questa edizione del reality, non avrà più modo di vedere prima della fine definitiva del Grande Fratello Vip 7 il ragazzo con il quale si era più avvicinata nelle ultime settimane, sebbene fra i due non si fosse mai andati oltre a delle reciproche intimità, mai però volute far diventare altro da parte di Daniele.