Daniele Adani: “Quando firmai per la Rai avevo un accordo con la direzione di quel momento. Nel frattempo cambiò la direzione sportiva e da signore non dissi niente”

“Avrei dovuto commentare io la finale del Mondiale tra Argentina e Francia”. A raccontarlo è Daniele Adani, ospite al programma di RaiPlay Hot Ones, condotto da Alessandro Cattelan.

“Quando firmai per la Rai avevo un accordo con la direzione di quel momento: ‘se l’Italia va fuori, io avrei commentato la finale’”, ha dichiarato l’ex calciatore. “D’accordo, non lo puoi scrivere, ci diamo la mano. Incredibilmente e per sfortuna nostra l’Italia va fuori e io posso pensare di commentare la finale”.

Il riferimento è a Qatar 2022, edizione che ha visto gli Azzurri non qualificati alla competizione per la seconda volta consecutiva. L’anno precedente, però, l’Italia di Mancini aveva trionfato all’Europeo, con la coppia di telecronisti ufficiale, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, che era stata costretta ad alzare bandiera bianca per colpa del covid contratto da Rimedio.

“Nel frattempo cambiò la direzione sportiva e da signore non dissi niente”, ha proseguito Adani. “Non potevo mettere in dubbio la decisione perché avevo un accordo con la direzione precedente. Sono stato in silenzio e gliel’ho detto dopo l’assegnazione. Non ho fatto leva sull’accordo precedente, loro ingiustamente per destino l’avevano persa e non volevo portagliela via. Sono stato un signore”.