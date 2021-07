Dopo Il pranzo è servito, la tv estiva trova un altro reboot anni ’80: debutta questa sera, lunedì 5 luglio, alle 20.20 su Real Time una nuova edizione/versione di Tra moglie e marito, che ora prende il titolo D’Amore e D’Accordo e trova Katia Follesa al posto che fu di Marco Columbro. Il format originale è quello di “The Newlywed Game” della Sony, riadattato per Discovery Italia da Blu Yazmine: in tutto 20 episodi da 45′ per l’access prime time del canale 31 del DTT tra nostalgia e sorrisi, tra sicurezze messe in crisi e complicità reali.

Il gioco è quello di sempre, ovvero testare l’affinità delle coppie, che siano di lungo corso o fresche di incontro, con domande semplici in grado però di incrinare granitiche certezze. Il cambio titolo permette di aprire il game a tutti i timi d’amore, che negli anni ’80 erano invisibili. Al timone di D’amore e d’accordo una certezza Discovery come Katia Follesa: la sua presenza fa istantaneamente virare il tono del racconto verso il ‘comedy’ anche per questo game show che ha conquistato il mondo e che è rimasto saldamente nell’immaginario del pubblico televisivo. Vedremo come sarà declinato in questa nuova versione, che però non scardina gli elementi essenziali, come la presenza di tre coppie a puntata che si sfideranno convinte di sapere tutto dell’altro, dai gusti alle abitudini, inclusi pregi e difetti del proprio partner. In tutto tre manche per non essere eliminati, quindi una sfida all’ultimo secondo per rimanere in gioco e una prova finale per la coppia reduce che dovrà però superare l’ultimo ostacolo per vincere una crociera.

Vedremo come sarà sviluppato questo reboot. Intanto per commentare l’hashtag ufficiale è #damoredaccordo.