Un’apertura della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 in bianco e nero, all’insegna della classe e di un’interpretazione da grandi occasioni: Damiano David, sul palco del Teatro Ariston, ha cantato il brano “Felicità” di Lucio Dalla, del 1988, accompagnato sullo sfondo (a sorpresa) da due presenze.

Damiano David canta Felicità

Performance estremamente semplice, quella di David. Accompagnato da luci bianche che hanno favorito l’effetto bianco e nero visto in tv, il cantante romano è rimasto al centro del palco per tutta la durata del brano, lasciando che fosse la regia ad accompagnare l’esibizione e i suoi vari momenti.

Sullo sfondo, poi, si sono viste due persone, un uomo e un bambino, sedute su una panchina. Ecco la sorpresa: l’uomo è Alessandro Borghi, che sussurra al bambino (Vittorio Bombicini) le stesse parole cantate da David. Quindi, alzatisi, si sono posizionati sempre sullo sfondo ma ai lati del cantante, accompagnandolo così fino alla fine dell’esibizione.

Alessandro Borghi a Sanremo 2025

La presenza di Borghi a Sanremo non era stata annunciata, e si è rivelata essere la sorpresa che David aveva anticipato durante la conferenza stampa. Dopo che Carlo Conti gli ha ricordato di essere abituato a vederlo nelle cerimonie cinematografiche come i David di Donatello, Borghi ha speso alcune parole sul brano appena sentito:

“Sono felicemente ospite. Ringrazio Damiano per l’invito. La canzone è stupenda e mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento. Abbiamo pensato che Vittorio fosse la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla felicità. Questa canzone è avvero dedicata ai giovani, ai giovanissimi”.

La commozione di Vittorio Bonvicini

Particolarmente emozionante il momento in cui il piccolo Vittorio Bonvicini, nipote di Borghi, si è commosso sul palco, non reggendo l’emozione di essere a Sanremo e mettendosi a piangere a fine esibizione. Per loro, l’applauso di Damiano David, l’abbraccio di Borghi e uno sbuffetto da parte di Conti, oltre all’applauso del pubblico.

Il testo di Felicità di Lucio Dalla

“Felicità”, del 1988, è stata scritta da Lucio Dalla e Mauro Malavasi e cantata da Lucio Dalla all’interno dell’album “Dalla/Morandi”. Il brano è un inno alla felicità, raccontata come se fosse la destinazione di un viaggio in treno di un passeggero notturno, che però non scende alla stazione.

Se tutte le stelle del mondo

A un certo momento

Venissero giù

Tutta una serie di astri

Di polvere bianca scaricata dal cielo

Ma il cielo senza i suoi occhi

Non brillerebbe più

Se tutta la gente del mondo

Senza nessuna ragione

Alzasse la testa

E volasse su

Senza il loro casino

Quel doloroso rumore

La terra povero cuore

Non batterebbe più

Mi manca sempre l’elastico

Per tener su le mutande

Così che le mutande

Al momento più bello mi vanno giù

Come un sogno finito

Magari un sogno importante

Un amico tradito

Anch’io sono stato tradito

Ma non m’importa più

Tra il buio del cielo

Le teste pelate bianche

Le nostre parole si muovono stanche

Non ci capiamo più

Ma io ho voglia di parlare

Di stare ad ascoltare

Di continuare a far l’asino

Di comportarmi male

Per poi non farlo più

Ah felicità

Su quale treno della notte viaggerai

Lo so

Che passerai

Ma come sempre in fretta

Non ti fermi mai

Si tratterebbe di nuotare

Prendendola con calma

Farsi trasportare

Dentro a due occhi grandi

Magari blu

E per dovermi liberare

Attraversare un mare medioevale

Guardare contro un drago strabico

Ma, di draghi, baby

Non ce ne sono più

Forse per questo i sogni

Sono così pallidi e bianchi

E rimbalzano stanchi

Tra le antenne lesse

Delle varie tv

E ci ritornano in casa

Portati da signori eleganti

Sì sì che parlano

Tutti quanti che applaudono

Non ne vogliamo più

Ma se questo mondo

È un mondo di cartone

Allora per essere felici

Basta un niente, magari una canzone

O chi lo sa

Se no, sarebbe il caso

Di provare a chiudere gli occhi

E poi anche quando hai chiuso gli occhi

Chissà cosa sarà

Ah felicità

Su quale treno della notte viaggerai

Lo so

Che passerai

Ma come sempre in fretta

Non ti fermi mai

Ah felicità

Su quale treno della notte viaggerai

Lo so

Che passerai

Ma come sempre in fretta

Non ti fermi mai

Ah felicità

Su quale treno della notte viaggerai

Lo so

Che passerai

Ma come sempre in fretta

Non ti fermi mai