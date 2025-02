Qual è l’orario in cui Damiano David sarà a Sanremo 2025 e cosa farà il cantante noto per essere anche frontman dei Maneskin? Nella seconda serata del 12 febbraio 2025, come annunciato il 20 gennaio scorso, David tornerà a calcare il palco dell’Ariston, questa volta però da solista.

A che ora ci sarà Damiano David a Sanremo?

L’esibizione di Damiano David è prevista abbastanza presto. Nello specifico, subito dopo la semifinale delle Nuove Proposte, durante cui si esibiranno i quattro giovani cantanti in gara (con doppia eliminazione). Una volta conclusasi questa parte, toccherà a Damiano David. L’orario non è ancora stato annunciato, ma sarà intorno alle 21:00-21:30.

Cosa farà Damiano David a Sanremo 2025?

Per quanto riguarda l’esibizione del cantante all’Ariston, è stato lo stesso Damiano David ad anticipare cosa farà durante la conferenza stampa. “Farò un omaggio a Lucio Dalla”, ha spiegato, “uno dei miei più grandi riferimenti. Il palco di Sanremo è speciale, farò quindi qualcosa di speciale. Non sarà da solo, ma sarà accompagnato da qualcuno”.

La carriera solista di Damiano David

Damiano David ha avviato da un anno circa la sua carriera da solista, lanciando i singoli “Silverlines” e “Born with a Broken Heart”. Quest’ultimo, uscito nell’autunno 2024, ha raggiunto il primo posto nella classifica Earone dei brani più trasmessi.

Il brano, che conta 50 milioni di stream globali, ha scalato le classifiche radio di tutto il mondo ed è entrato in top 10 in Francia (#3), Polonia, Belgio, Portogallo ed Estonia e in top 20 in USA, Canada, Danimarca, Lituania e Guatemala.

David a Sanremo ricorderà anche il suo World Tour, che lo vedrà impegnato tra Europa, Australia, Nord America, Sud America ed Asia. Ai sold out già annunciati di Città del Messico, Londra e New York (queste ultime due con raddoppio di data), si aggiunge anche il tutto esaurito a Varsavia e Berlino, oltre agli upgrade nei Palasport per le venue di Barcellona, Madrid, Parigi e Toronto dovuti alla grande richiesta. Ultimi biglietti disponibili per la data di Roma, al Palazzo dello Sport, che l’11 ottobre vedrà Damiano tornare nella sua città con un imperdibile concerto.