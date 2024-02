Damiano Carrara diventa papà. Sua moglie Chiara è incinta: l’annuncio in diretta tv oggi a E’ sempre mezzogiorno e su Instagram (video)

Damiano Carrara diventa papà: l’annuncio sui social ed in diretta tv a E’ sempre mezzogiorno (video)

E’ in arrivo la cicogna in casa di Damiano Carrara uno dei pasticceri più apprezzati della tv. Il giudice di ‘Bake off Italia‘, oggi, a ‘E’ sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici ha dato la bella notizia al pubblico di Rai 1.

Carrara: “E’ una notizia molto, molto bella. Mi viene già da piangere. Molto presto… Chiara aspetta un bambino o una bambina. Non si sa ancora. Ma saremo in 3. Divento papà”.

Clerici: “Ma che bello. Sarete in 3. Sai che mi viene il magone. Che bella ragazza tua moglie. Hai detto che una volta ce la porti. La sediamo lì, ce la coccoliamo. Ci sono venuti a tutti gli occhi lucidi. E’ davvero una bella notizia. Goditela”.

Il ‘dolce’ volto di Real Time e sua moglie Chiara Maggenti, sposati dal luglio 2022, poche ore prima, hanno postato un video su Instagram, per annunciare il lieto evento anche ai propri followers:

“Oggi vi presentiamo un nuovo dolcino, il dolcino più speciale. Siamo emozionatissimi, la gioia e felicità che proviamo è unica e… non vedevamo l’ora di condividere questa bellissima emozione con tutti voi!”

Nel video, poi, compare il loro cagnolino Theo, con in bocca un calzino da neonato:

“Questo non è tuo è della bambina o del bambino in arrivo, questa è la grande novità”

La breve clip, poi, si interrompe con un bavaglino tirato fuori dallo scatolino che, in qualche modo, contiene la fantastica sorpresa.

https://www.instagram.com/reel/C3kSZWAonmn/

I futuri genitori, in queste prime ore dalla notizia, sono stati raggiunti da tanti attestati di stima e affetto da parte di familiari, amici e colleghi. Anche Real Time e Food Network, i due canali del gruppo Warner Bros – Discovery, che ospitano le trasmissioni di Damiano Carrara e sua moglie Chiara (nel programma ‘Casa Carrara – Dolci In Famiglia’) si sono voluti unire agli auguri:

“Siamo felicissimi per voi. Tantissimi auguri”