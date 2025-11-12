Dalla TV ai colli toscani: l’agriturismo di Marco Columbro, i prezzi

Il pubblico televisivo da tempo non vede più Marco Columbro, un conduttore che dal 1975, anno in cui ha debuttato in Rai, fino agli anni Duemila, ha offerto una TV generalista, che non c’è più, fatta di varietà di successo e conduzioni indimenticabili. Un volto familiare, che all’improvviso è diventato raro, fino a scomparire del tutto, lasciando un vuoto nel piccolo schermo.

Marco Columbro rappresenta un caso particolare di persona famosa e di successo che ad un certo punto della sua vita, ha deciso di cambiare, spinto anche da un imprevisto di salute, che ha cambiato totalmente la sua visione della vita. Una vita che per l’amato conduttore ha sostituito i fari degli studi televisivi e le dirette domenicali (Buona Domenica su Canale 5) con i tramonti sulla campagna, nel silenzio e nel profumo della vegetazione. Nello specifico quelli di un angolo incantevole della Toscana.

Oggi il percorso, o chiamiamola anche “metamorfosi” di Marco Columbro ha un nome preciso: Locanda Vesuna, un agriturismo immerso nelle colline della Val d’Orcia che racconta molto del suo proprietario. Non è semplicemente una struttura ricettiva, ma il risultato tangibile di un cambiamento radicale, maturato nel tempo e alimentato da un rapporto profondo con la natura e con il benessere interiore.

Quanto costa soggiornare nella Locanda Vesuna

Nato a Viareggio nel 1950, Marco Columbro si avvicina giovanissimo al teatro, primo grande amore che lo porta poi in televisione. Negli anni Ottanta e Novanta diventa uno dei volti più riconoscibili delle reti Fininvest, guidando programmi che segnano epoche televisive e costruendo un sodalizio d’oro con Lorella Cuccarini. Per due decenni è protagonista assoluto del palinsesto: intrattenitore versatile, attore, conduttore, vincitore di numerosi premi e amatissimo dal pubblico.

La sua carriera subisce una brusca frenata all’inizio degli anni Duemila, quando un un aneurisma cerebrale lo costringe a un lungo stop. Il recupero, lento e complesso, lascia un profondo solco nella sua visione della vita. Da quel momento, la priorità diventa prendersi cura di sé e cambiare ritmo, allontanandosi progressivamente dallo stress televisivo.

Parallelamente, Columbro approfondisce un interesse coltivato per decenni: la ricerca spirituale. Studia astrologia, discipline esoteriche e percorsi di consapevolezza, un cammino che lui stesso descrive come fondamentale per ritrovare un equilibrio personale dopo anni di lavoro serrato. Un percorso che, non a caso, si intreccia con la scelta di vivere e investire in un luogo isolato e immerso nella natura.

L’avventura di Locanda Vesuna prende forma già alla fine degli anni Novanta, quando Columbro acquista un antico complesso rurale sulle colline di Pienza. La struttura, abbandonata da decenni, viene restaurata con criteri attenti alla sostenibilità: materiali naturali, acqua depurata, impianti a basso impatto. Un progetto che rispecchia la sua sensibilità per l’ecologia e il benessere, trasformando un rudere dimenticato in un luogo dedicato alla quiete.

Oggi la locanda accoglie ospiti da tutto il mondo, attratti dal panorama che abbraccia vigneti, oliveti e dal profilo del Monte Amiata. Le recensioni online sottolineano soprattutto l’atmosfera silenziosa e l’armonia degli spazi, qualità che sembrano tradurre perfettamente l’indole del padrone di casa. E i prezzi? Una fuga in questo angolo di Paradiso non richiede cifre eccessive rispetto alla media delle strutture di pari livello. Una camera doppia per un weekend in alta stagione può aggirarsi intorno ai 270 euro, mentre le suite familiari, più ampie e con maggiore capienza, arrivano a superare di poco i 360 euro.