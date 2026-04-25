Dalla Strada al Palco Special si impone sul GFVip, Affari Tuoi supera il 24% di Share. I dati Auditel del 24 Aprile 2026

Dalla Strada al Palco Special comincia a fidelizzare il pubblico della rete ammiraglia Rai. Il programma arriva al 18,8% di Share contro il 17% di Share del GFVip. Il programma condotto da Ilary Blasi cresce ancora ma la concorrenza sembra andare più forte. Carlo Conti, in veste di giurato, sembra avere un appeal differente.

La trasmissione di Raiuno è apparsa rinfrescata in termini contenutistici partendo dai consueti valori del passato recente. Il reality di Cologno Monzese incassa il colpo. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone Ore14Sera che arriva al 5,8% di Share, la trasmissione condotta da Milo Infante resta sui consueti standard stagionali. La terza rete di Viale Mazzini punta su Vespucci – Il viaggio più lungo che si ferma al 2,7% di Share.

Dalla Strada al Palco supera il GFVip

Cologno Monzese risponde con Rete4 che ottiene il 6,3% di Share con Quarto Grado. Italia Uno trova giovamento con Spider-Man: Far From Home arrivato al 6,3% di Share. La7 ottiene il 6,9% di Share con Propaganda Live che punta su servizi, approfondimenti televisivi e ospiti musicali di rilievo. La presenza di Frankie Hi Energy ha reso tutto più coinvolgente per il pubblico di Cairo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2,2% di Share con MasterChef.

Nove punta sulla satira con Fratelli di Crozza al 5,8% di Share. Nico, film cult di Steven Seagal, arriva al 2,7% di Share sul Canale 20. Rai4 propone Take Over al 2,1% di Share. La replica di Roberta Valente – Notaio in Sorrento su RaiPremium si ferma all’1,3% di Share, in attesa della prossima puntata di domenica 26 Aprile 2026.

Affari Tuoi leader in access prime time

La5 si attesta all’1,7% di Share grazie alla celebre commedia romantica Qualcosa di cui Sparlare. La sfida preserale è andata a Stefano De Martino con Affari Tuoi che ha ottenuto il 24,6% di Share, contro La Ruota della Fortuna ferma al 24%. La disputa televisiva rimane piuttosto agguerrita con Gerry Scotti pronto a dare battaglia al collega. Il confronto, da inizio stagione, è piuttosto serrato.