Dalla Rai a Tu si que Vales: Maria De Filippi fa il colpaccio con lei, chi entra

Tu sì que vales torna dal mese di settembre 2025, e già ora non mancano i primi colpi di scena. Il programma va in onda ogni sabato sera su Canale 5 e, condotto da Maria De Filippi, vedrà stavolta una vera e propria rivoluzione. In giuria arriva Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti, e le puntate saranno più brevi e termineranno entro mezzanotte, per volere di Piersilvio Berlusconi. Lo studio accoglierà inoltre moltissimi super ospiti, che si sono già detti pronti a intrattenere il pubblico e a confrontarsi con il cast fisso.

Chi entra nella squadra di Tu sì que vales

Mancano ancora settimane alla messa in onda della nuova edizione del talent show Mediaset, ma già si è venuto a conoscenza di quanto accaduto in studio durante la prima registrazione, svoltasi nello Studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma. Tra le novità più attese c’è senz’altro la gara interna tra i giudici con esibizioni musicali in playback che sono state pensate interamente per intrattenere i telespettatori. Durante la prima puntata, Luciana Littizzetto ha infatti cantato Casa mia di Ghali, Maria De Filippi un brano di Madonna, Zerbi ha omaggiato Freddy Mercury, Paolo Bonolis si è esibito in Se mi lasci non vale e Sabrina Ferilli ha cantato invece Wrecking Ball di Miley Cyrus.

Il vero colpo di scena è successo però nella seconda puntata, dato che è arrivata in studio una delle conduttrici più amate. Si tratta di Alessia Marcuzzi che ha condiviso la scena proprio con Maria De Filippi. In più Sabrina Ferilli ha interpretato un brano di Noemi, Paolo Bonolis si è esibito con Cesara Buonamici, Rudy Zerbi con Romina Power e Luciana Littizzetto con Nicolò De Devitiis. Le puntate del programma si concluderanno appunto intorno a mezzanotte, con una chiusura anticipata rispetto alle scorse edizioni. Una novità, questa, che è stata introdotta volutamente da Piersilvio Berlusconi e che è stata già applicata per il Grande Fratello. A concorrere con il talent Mediaset ci sarà, da settembre 2025, Ballando con le Stelle su Rai 1.

Perché Gerry Scotti è andato via da Tu sì que vales

Tra i cambiamenti più importanti c’è l’addio di Gerry Scotti, che ha voluto lasciare il programma dopo anni di collaborazione con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. “Sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare anche un po’ alla mia estate” – ha spiegato lui – “alla mia salute, ai miei nipoti e a farmi un po’ di vacanze. Quindi la ragione è stata semplicemente quella“.