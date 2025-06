Da noi…a ruota libera, tutti i super ospiti di Francesca Fialdini

La sesta stagione di Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1 guidato con eleganza e leggerezza da Francesca Fialdini, chiuderà con il botto. Per l’ultima puntata, che andrà in onda domenica primo giugno il format si prepara a regalare al pubblico un pomeriggio denso di emozioni, racconti e qualche sorpresa imprevedibile, come ormai da tradizione. La Fialdini, con il suo stile garbato ma incisivo, si conferma ancora una volta una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano.

Chi segue il programma fin dal 2019, anno in cui ha debuttato nel piccolo schermo, sa bene che il cuore sono le storie: racconti di vita, di svolte inaspettate e di percorsi personali che hanno portato i protagonisti a cambiare direzione, reinventarsi o semplicemente mettersi in gioco. Un mix perfettamente calibrato tra intimità e spettacolo che ha conquistato puntata dopo puntata un pubblico fedele. E per il gran finale, il palinsesto di Rai1 ha deciso di fare le cose in grande, annunciando protagonisti di spicco del mondo della televisione e della musica.

Ma le novità non si esauriscono solo con la presenza di nomi molto amati e conosciuti, ma ci sarà anche uno scambio inedito di ruoli tra conduttrice e uno degli invitati, creando una dinamica che promette spunti curiosi e divertenti. Un modo carino per chiudere un’edizione che ha saputo distinguersi per autenticità e ascolti.

Da noi… a ruota libera, gli ospiti dell’ultima puntata

Gli ospiti dell’ultima puntata di Da noi… a ruota libera sono Filippo Neviani, in arte Nek ed è tra i più attesi. Il cantautore di Sassuolo sarà colui che si reinventerà anche come conduttore, intervistando a sua volta la Fialdini. Ma non solo: prenderà momentaneamente le redini della trasmissione in un gioco sottile che promette di rivelare lati inediti di entrambi.

Accanto a lui, due figure che incarnano la varietà dello spettacolo italiano: Valeria Marini e Sergio Múñiz. La Marini, da sempre icona del jet set nazionale, racconterà i retroscena della sua carriera, ma anche le sue sfide personali e professionali, tra palcoscenico, tv e imprenditoria. Con la sua inconfondibile verve, porterà sicuramente luce e glamour in studio.

Sergio Múñiz, invece, offrirà un contributo più intimo e musicale. L’attore e cantante spagnolo è reduce dal lancio del suo nuovo brano “Il pescatore”, tratto da un progetto teatrale che unisce parola e musica, dal titolo “Tra le mie onde”. Il suo intervento sarà occasione per parlare di contaminazioni artistiche e percorsi creativi non convenzionali, in linea perfetta con lo spirito del programma. Sarà un’ultima puntata ricca e piena di sorprese, l’ulteriore conferma di un format che, frutto della collaborazione tra la Direzione Intrattenimento Day Time e Endemol Shine Italy, da 6 anni mantiene l’interesse del pubblico, che a questo punto non deve che attenderne il ritorno a settembre. Anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Rai o della produzione, per quanto riguarda la stagione 2025-2026.