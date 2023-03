Da noi… a ruota libera, la replica di Amaral, il ragazzo definito “primate” da Claudio Lippi

È stato tempo di chiarimenti oggi pomeriggio a Da noi… a ruota libera, quando Francesca Fialdini, in apertura di puntata, ha voluto chiarire con Amaral quanto successo la settimana scorsa (qui per recuperare la puntata su RaiPlay), quando il ragazzo, parte del pubblico in studio, è stato oggetto di una battuta alquanto infelice di Claudio Lippi, che è finito per definirlo un “primate”.

Amaral spiega da subito di non aver compreso in studio, durante la diretta, le parole di Claudio Lippi, parole che sono sfuggite anche alla conduttrice, per sua stessa ammissione. “Esco dallo studio, viene Claudio Lippi e mi chiede se mi fossi offeso, insomma tenta di chiarire con me” ha iniziato a spiegare il ragazzo italo-brasiliano.

“La polemica non dipende da me, non è partita da me” vuole subito precisare Amaral, che dice infatti di non essersi offeso per quanto detto da Lippi. “Credo che siano parole comunque non belle” stigmatizza il giovane, che racconta in seguito di essersi chiarito con Lippi perché ha colto che l’intenzione del presentatore sicuramente non era quella di offenderlo, ma si trattava solamente di un “modo di far comicità piuttosto superato”, per utilizzare parole di Francesca Fialdini.

Dopo aver mostrato anche la foto scattata ai due durante il chiarimento dietro le quinte, la conduttrice ha però voluto precisare: “In questo momento così folle di comunicazione, sui social, è passato lui (indica Amaral, ndr) per razzista, perché secondo qualcuno avrebbe accettato questa battuta, e sono diventata razzista anche io quando, da quattro anni, qui, in questo studio, non faccio altro che raccontare storie di inclusione. Però il fatto è che ve la siete presi con lui e tutto questo è fuori dalla realtà”.

Chiarificato l’accaduto di sette giorni fa le acque torneranno tranquille a Da noi… a ruota libera o la piccola tempesta abbattutasi qualche giorno fa non darà tregua al programma di Francesca Fialdini, almeno fino a quando non arriverà la riconferma per la prossima stagione, riconferma messa a rischio da un possibile valzer di conduzioni di programmi su Rai1?