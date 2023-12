Da Natale a Santo Stefano: anticipazioni, cast, dove e quando va in onda lo show natalizio di Stefano De Martino

Andrà in onda, martedì 26 dicembre 2023, il giorno di Santo Stefano, in prima serata, su Rai 2, ‘Da Natale e Santo Stefano‘, il nuovo show di ispirazione teatrale di Stefano De Martino, uno dei volti simbolo di Rai 2. Insieme al conduttore sul palco grandi personaggi dello spettacolo in una serata evento, che alterneranno momenti di intrattenimento, musica e comicità.

“Si intitolerà, giocando sul mio nome, ‘Da Natale a Santo Stefano’, come il celebre modo di dire sulle cose che durano poco. Da buon meridionale, per me l’onomastico vale quanto il compleanno, e questa serata mi darà modo di festeggiarlo” Intervista Tv Sorrisi & Canzoni, novembre 2023)

Da Natale a Santo Stefano: il promo (video)

Oggi, 5 dicembre, l’ex ballerino di ‘Amici‘ ha pubblicato, sui propri social, il primo promo ufficiale della serata evento. Oltre lui, presente sulla scena, un Babbo Natale:

De Martino: “Quanto manca a Natale?”

Babbo Natale: “21 giorni”

De Martino: “E a Santo Stefano?!”

Babbo Natale: “22”

Voce fuori campo: “Da Natale a Santo Stefano prossimamente su Rai 2”

Babbo Natale: “E mi date lo stop se no continuo…”

De Martino: “Meraviglioso…”

Da Natale a Santo Stefano: il cast

Al momento della pubblicazione di questo articolo, non è stato ancora deciso il cast artistico ed i vari protagonisti che animeranno lo show natalizio di Rai 2. Sicuramente non mancheranno i compagni di viaggio che De Martino ha incontrato durante la sua carriera in continua ascesa nei vari programmi trasmessi sulla seconda tv di Stato (da ‘Bar Stella’ a ‘Made in Sud’ passando per ‘Stasera tutto è possibile’). Non appena avremo maggiori info aggiorneremo tempestivamente la sezione.

Da Natale a Santo Stefano: quando e dove va in onda in diretta streaming lo show di Stefano De Martino

La serata condotta da Stefano De Martino va in onda martedì 26 dicembre 2023, in prima serata, su Rai2. Il programma non sarà trasmesso in diretta ma registrato qualche giorno prima a ridosso delle feste.