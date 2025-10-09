Da Montalbano a Makari, passando per Rocco Schiavone: la Rai fa bene al turismo, i luoghi più visitati grazie alle fiction

Montalbano, Makari, Rocco Schiavone e Mare Fuori. La fiction Rai fa crescere anche il turismo: quali sono i luoghi più visitati delle serie.

Le fiction non vanno in vacanza, ma chi le guarda sì. Questo è il mantra dell’ultimo rapporto ISTAT dal titolo l’impatto del cineturismo. Una statistica che determina, in maniera definitiva, come gli italiani – in larga parte – siano influenzati nella scelta delle proprie vacanze dalle serie tv italiane. In questo caso sorride la Rai: la tv di Stato, infatti, investe molto nella serialità e determinati prodotti diventano veri e propri cult. Si veda Il Commissario Montalbano, Imma Tataranni, Makari e Rocco Schiavone. Fiction diventate, con il favore del tempo e il consenso di pubblico, veri e propri capisaldi del palinsesto televisivo italiano.

Non solo loro, i titoli sono in aumento, così come aumentano i visitatori nei luoghi più celebri delle serie. Numeri alla mano, infatti, il turismo a Ragusa è aumentato del 13,2% negli ultimi anni. Il merito è proprio del Commissario Montalbano e della sua Vigata. Paese che non esiste, ma nella realtà rimanda proprio al Ragusano dove i luoghi della fiction sono rimasti intatti. Non sono stati smembrati una volta conclusa la serie, questo ha consentito la messa in opera di un vero e proprio tour nei luoghi di Montalbano: è possibile visitare la casa del Commissario, il ristorante dove va a mangiare e persino il celebre commissariato.

Da Montalbano a Makari fino a Schiavone: turismo e fiction vanno a braccetto

Le persone fanno la fila per un selfie negli ambienti più conosciuti della televisione italiana e – dato che le vacanze in base alle fiction vengono selezionate dal 44% degli italiani – le scoperte non sono finite. Si registra un tasso turistico in ascesa anche nella provincia di Trapani e nei luoghi della Sicilia Occidentale dove è girato Makari.

Esperimento seriale arrivato alla quarta stagione, prossimamente su Raiuno, con Claudio Gioè. I telespettatori sono rimasti affascinati dal Borgo di San Vito Lo Capo, il promontorio di Monte Cofano e il Comune di Custonaci, senza dimenticare Segesta, la tonnara di Scopello e La Riserva dello Zingaro. Tutti posti scelti dai turisti nella scorsa estate che hanno reso quella parte della Sicilia più attraente del 7,4% rispetto al totale dell’isola.

I luoghi più visitati

Restando al sud, il boom di ascolti per la fiction Mare Fuori ha portato numerosi amanti del genere in Campania. Napoli e non solo viene molto utilizzata per raccontare la contemporaneità: certe scelte sono state fatte anche per Mina Settembre e I Bastardi di Pizzofalcone, senza contare l’imminente nuova serie “Noi del Rione Sanità” prodotta da Mad Entertainment. Non solo sud, ma anche centro e nord Italia subiscono il fascino del piccolo schermo.

Ci guadagnano, in termini di introiti, anche Roma (che non ha bisogno delle fiction per farsi guardare, ma comunque aiutano) e Val D’Aosta. Il merito sono i luoghi della serie Rocco Schiavone, in Valle – come la chiamano i residenti – il turismo è aumentato del 24% negli ultimi anni proprio grazie all’interpretazione di Marco Giallini nei panni del Vicequestore più cinico della televisione italiana. Al punto che l’attore romano ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria della Val D’Aosta. Un successo senza precedenti che fa bene anche alle strutture di certe zone: alberghi, ristoranti e bad&breakfast ringraziano. Al mare o in montagna, la fiction ci guadagna.