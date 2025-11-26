Da Luther a Mangiaterra, le serie imperdibili su Amazon Prime

Queste sono le tre serie tv che non dovresti proprio perdere su Prime Video. Trame avvincenti e cast stellari.

Prime Video accontenta tutti gli utenti e lo fa con prodotti di qualità che variano di volta in volta. Anche questa settimana, ci sono tre serie tv che il pubblico non può proprio perdersi. Sceglierne poche, tra gli infiniti titoli proposti dalla piattaforma, è piuttosto difficile, anche perché tutti i prodotti spaziano tra diversi generi e interpretazioni.

Mangiaterra (2025)

Questa serie tv, disponibile su Prime Video, vede come protagonista l’adolescente Aylìn che scopre di avere dei potere soprannaturali lo stesso giorno in cui la sua insegnante amica Emma scompare nel nulla. La ragazza abita in quartiere popolare situato nella periferia di Città del Messico e la sua vita cambia del tutto quando inizia ad avere delle visioni inquietanti dopo aver mangiato della terra.

Queste visioni potrebbero essere collegate a tutti coloro che sono spariti in quella zona e che forniscono indizi sulla posizione di Emma. Il suo potere diventare presto un problema a scuola, dato che la mette contro molti suoi compagni di classe, soprattutto contro Karina, una ragazza popolare che continua costantemente a bullizzarla. Le sue visioni diventano sempre più forti ma Aylin, insieme al fratello Walter, a una nuova studentessa Vero e a Calaca, figlio di un leggendario membro di una gang locale, intraprende una disperata ricerca di Emma e lo fa seguendo gli indizi forniti proprio dalle sue visioni.

The Mighty Nein (2025)

Questa nuova serie tv ha debuttato su Prime Video lo scorso 19 novembre. La prima stagione è infatti composta da otto puntate che sono ambientate 20 anni dopo gli eventi di The Legend of Vox Machina. Al centro della storia c’è un gruppo di emarginati, che hanno alle spalle un passato difficile, un segreto mai rivelato oppure una ferita mai guarito.

I protagonisti sono infatti il tormentato Caleb Widogast, la caotica Jester Lavorre, il pirata Fjord Stone, la glaciale Beauregard Lionett, la letale Yasha Nydoorin, il turbato Mollymauk Tealeaf e la geniale Veth “Nott the Brave” Brenatto. Tutti loro formano una bizzarra famiglia, anche se molto unita. Quando un’antica reliquia finisce nelle mani sbagliate, i personaggi entrano in azione. La minaccia è quella di far precipitare nel caos assoluto l’intero regno.

Luther (2010)

Questa è invece un’icona serie tv britannica che vede come protagonista Idris Elba, impegnato in uno dei suoi ruoli più amati. Il protagonista è John Luther, un ispettore dalla mente brillante che deve però lottare per mantenere il controllo della sua vita e che deve vincere i suoi impulsi mentre lavora ai suoi casi.