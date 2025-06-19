Da Il Collegio a Linea Verde il prof Andrea Maggi, cicerone in tv

Il professore ha incantato nella recente puntata di Linea Verde Estate con uno stile autentico e un’attenzione sincera nei confronti delle bellezze del territorio

Ha fatto breccia nel cuore del grande pubblico per il rigore morale che ha portato nelle aule televisive de Il Collegio, ma Andrea Maggi recentemente ha cambiato registro raccontando l’Italia in un nuovo programma.

Il professore friulano infatti è approdato a Linea Verde Estate mettendo in pratica la propria passione per la storia, la natura e la cultura. In un’Italia sempre più affamata di storie autentiche, il prof ha visto i panni del moderno cicerone, accompagnando gli spettatori tra bellissimi paesaggi e realtà agricole che resistono.

Grande amore per la sua terra

La recente puntata di Linea Verde Estate ha fatto tappa in Friuli-Venezia Giulia, regione d’origine di Andrea Maggi, e si è trasformata in una vera e propria dichiarazione d’amore per il territorio. Un percorso tra eccellenze, mestieri antichi, sapori genuini e panorami che sembrano usciti da un dipinto impressionista, ha incantato i telespettatori italiani.

Il viaggio è cominciato tra campi coltivati con precisione artigianale, dove un imprenditore locale ha mostrato i segreti della coltivazione dell’asparago bianco: una vera arte, fatta di gesti ripetuti nel tempo e conoscenze tramandate. L’approccio di Maggi e del conduttore Flavio Montrucchio è stata delicata e non invasiva con l’intento di lasciare spazio al racconto di chi ogni giorno lavora la terra e ne conosce le stagioni.

Il programma è poi passato ad una realtà che coniuga passione per gli animali e rispetto per l’ambiente: un allevamento di cavalli è diventato anche scenario per una passeggiata a cavallo attraverso i paesaggi brulli ma suggestivi della zona, con il prof che, in sella, si è trasformato in cronista di emozioni e tradizioni. Immancabile la visita a una delle aziende agricole storiche, dove generazioni lavorano fianco a fianco per preservare un sapere antico, oggi più che mai prezioso.

Tra allevamenti ittici sostenibili, ricerche scientifiche su vitigni resistenti e l’artigianato di una volta – come la lavorazione delle ceste a mano – la puntata si è snodata come una mappa di emozioni e di cultura del Nord-Est italiano. Maggi non è stato solo un accompagnatore, ma un catalizzatore di storie osservando, chiedendo, ascoltando e valorizzando.

Il finale è un tripudio di sapori, suoni e tradizioni: dalle melodie delle villotte friulane ai piatti della cucina locale, si chiude con l’immagine di una terra generosa, raccontata con garbo e autenticità. Andrea Maggi, con la sua sensibilità e competenza, ha dimostrato ancora una volta che il racconto televisivo può essere uno strumento potente per scoprire l’Italia più vera. E il pubblico, sempre più attento e affamato di contenuti di qualità, sembra aver colto il messaggio.