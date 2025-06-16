Da Carlo Conti a Gerry Scotti: tutti i vincitori dei premi MOIGE 2025

Si è tenuto alla Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati il premio Moige 2025 dedicato ai migliori contenuti family-friendly dell’anno. La giornata speciale” Un anno di Zapping e di Streaming!” è stata condotta da Eleonora Daniele, che da tempo è vicina al Moige-Movimento Italiano Genitori. L’osservatorio ha valutato ben 300 produzioni che nel corso dell’anno hanno saputo conquistare l’attenzione delle famiglie e che sono state ritenute meritevoli di considerazione in quanto hanno fatto la differenza nel mondo dell’intrattenimento.

Programmi televisivi, serie, documentari, contenuti per ragazzi, social, comunicazioni commerciali ed istituzionali, trasmessi sia su piattaforme tradizionali che digitali che hanno superato il test dell’osservatorio e sono stati inseriti in un’apposita guida, che oggi è consultabile esclusivamente in formato digitale e ha un certo valore. E’ considerata una sorta di archivio online che mette in evidenza l’impegno dei vari protagonisti nel realizzare programmi di intrattenimento ideali per le famiglie. Diversi i personaggi presenti all’evento che hanno ottenuto l’ambizioso premio.

Da Carlo Conti a Gerry Scotti, ma anche Andrea Delogu, Paolo Ruffini, Gianni Ippoliti, Roberto Giacobbo, Giuseppe Fiorello. Tanti anche i personaggi che invece hanno presenziato in forma virtuale mandando in messaggio d’affetto e ringraziamento. Tra questi Cristina D’Avena, Serena Rossi, Lunetta Savino, Cesare Bocci e la content creator martypan. Quest’ultima si è detta entusiasta del premio ricevuto e ha più volte ringraziato per l’attenzione che l’è stata data.

Premio MOIGE 2025: conferiti 35 riconoscimenti e 5 premi speciali

L’edizione MOIGE 2025 ha conferito ben 35 riconoscimenti a cui sono stati aggiunti anche 5 premi speciali. Quest’ultimi sono stati decisi in accordo con la Polizia Stradale, Polizia Postale, FIC – Federazione Italiana Cuochi, AICDC – Associazione Italiana Content and Digital Creator e Museo del Risparmio. Le categorie premiate riguardano: l’Intrattenimento, cultura e informazione, le Fiction, serie TV e docu-fiction, i Programmi per bambini e ragazzi, Canali web e social e le Comunicazioni commerciali e infine le Comunicazioni Istituzionali.

Luca Milano e Mussi Bollini hanno ricevuto il premio alla carriera per il loro impegno continuo e costante nella selezione di programmi a misura di bambini, ragazzi e famiglie. La vice Presidente del Moige Elisabetta Scala si è detta entusiasta della molteplice proposta tv valutata, nonostante la presenza persistente in video e rete di contenuti spesso inadeguati: “Esistono proposte valide che promuovono valori e modelli positivi, sia nella tv tradizionale che nel web, con contenuti educativi, con protagonisti esempio di umanità, programmi per i più piccoli adeguati all’età e didattici, che affrontano anche problematiche sociali e familiari ma con una visione propositiva e di speranza.”

Moige 2025: tutti i vincitori

FICTION

Fuochi d’artificio – Rai 1 – RAI FICTION

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 – Sky Serie

I fratelli Corsaro – Canale 5

Libera – Rai 1 – RAI FICTION

Verso l’alto – Pier Giorgio Frassati – Rai 3 – RAI CINEMA E SERIE TV

INTRATTENIMENTO

Barbero risponde – LA7

Connessi – Sky TG24

Donne di Campania – Rai Storia – RAI CULTURA

Festival di Sanremo 2025 – Rai 1 – RAI INTRATTENIENTO PRIME TIME

Genitori, che fare? – Rai 3 – RAI APPROFONDIMENTO

I 10 + 2 Comandamenti – Rai 1 – RAI DOCUMENTARI

Italy for Movies – Sky Arte

La porta magica – Rai 2 – RAI INTRATTENIMENTO DAY TIME

La ruota della fortuna – Canale 5

Magistrati – Rai 3 – RAI APPROFONDIMENTO

Nel regno dei fatti – Storia di Enrico Fermi – Focus

PerdutaMente – RaiPlay – RAI CINEMA E SERIE TV

Quel che bolle in pentola – Tv2000

Roberto Bolle – Ballo in bianco – Rai 1 – RAI CULTURA

PROGRAMMI PER BAMBINI E RAGAZZI

C’erano una volta gli oggetti – Cartoonito, Boomerang

Mermaid Magic – Netflix – RAI KIDS

Minieroi della foresta – Rai Yoyo – RAI KIDS

Zecchino d’Oro – Le canzoni animate – Rai Yoyo – RAI KIDS

Gioco da ragazzi – DeAKids – K2

Ma davvero? – Rai Gulp – RAI KIDS

Uonderbois – Disney+

COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Bauli – Futura – La Magia Più Attesa

Bosch – Elettrodomestici Bosch – Progettati per durare

Lenovo – Podcast Tentativi di connessione

Poste Italiane – Caro amico ti scrivo

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Giornata nazionale di ascolto dei minori – Ascoltare è esserci, è camminare insieme



CANALI WEB

THE PILLOW – YouTube

CANALI SOCIAL

martypan – Instagram

unilifeduo – Instagram

PREMIO SPECIALE FIC

Freedom – Oltre il confine – Rete 4

PREMIO SPECIALE POLIZIA STRADALE

Tg2 Motori – Sicuri si parte – Rai 2

PREMIO SPECIALE POLIZIA POSTALE

101% – RaiPlay – RAI CINEMA

PREMIO SPECIALE AICDC

Klaus – YouTube

PREMIO SPECIALE MUSEO DEL RISPARMIO

Clay Economy – Rai Gulp