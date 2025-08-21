Curiosità e dettagli di “Stuart fails to save the Universe”, lo spin-off di The Big Bang Theory

Una delle serie più amate dell’ultimo decennio avrà un suo spin-off: di cosa parlerà Stuart fails to save the universe.Uno dei più grandi successi mondiali dell’ultimo decennio e, per molti tra pubblico e critica, una delle serie comedy più belle di tutti i tempi. Del resto The Big Bang Theory ha segnato uno spartiacque nella

Una delle serie più amate dell’ultimo decennio avrà un suo spin-off: di cosa parlerà Stuart fails to save the universe.

Uno dei più grandi successi mondiali dell’ultimo decennio e, per molti tra pubblico e critica, una delle serie comedy più belle di tutti i tempi. Del resto The Big Bang Theory ha segnato uno spartiacque nella commedia delle serie tv: 279 episodi divisi in 12 stagioni tra battute sagaci e brillanti e momenti indimenticabili che ci hanno strappato più di una lacrima.

Dalla fine della serie, ovvero il 2019, sono stati prodotti due spin-off dalla serie: il primo è Young Sheldon, che ha debuttato nel 2017 ed è andata in onda per 7 stagioni, ovvero un prequel che ci ha fatto scoprire l’infanzia e l’adolescenza di Sheldon Cooper. E poi il secondo, o meglio uno spin-off dello spin-off, Georgie & Mandy’s First Marriage, serie iniziata lo scorso anno. Ma, come annunciato, c’è una nuova serie in cantiere.

Stuart fails to save the universe: trama, cast e data di uscita

Dunque si tratta del terzo spin-off nato dalla costola di The Big Bang Theory ma è forse il più atteso dalla fanbase della serie, dal momento che non è ambientato – come i primi 2 – nel passato, bensì nel presente (anche se la trama è molto diversa) e racconta il punto di vista di uno dei personaggi secondari, ovvero Stuart, il proprietario del negozio di fumetti Comic Center e amico da sempre dei protagonisti. Nel corso delle 12 stagioni, il personaggio di Stuart Bloom si è evoluto ma ha dovuto anche attraversare momenti molto difficili, come l’incendio al suo negozio, sino ad arrivare ad essere una parte integrante del gruppo, fino a trovare il grande amore, ovvero Denise.

Stuart è interpretato ancora dal talentuoso attore Kevin Sussman, la trama però – come accennato – sarà incredibilmente diversa. La serie inizia proprio nel negozio di fumetti, dove Stuart dovrà fare i conti con un dispositivo costruito da Sheldon e Leonard: accidentalmente, il protagonista lo romperà causando un Armageddon multiversale.

La ricerca dei pezzi per ricomporre il dispositivo si traduce in un viaggio tra universi alternativi dei personaggi che abbiamo conosciuto nella serie. Con lui ci saranno Denise, interpretata da Lauren Lapkus, il geologo Bert, interpretato da Brian Posehn e il fisico Barry, interpretato da John Ross Bowie. Al momento non ci sono date ufficiali ma, stando ai rumors, la serie potrebbe debuttare su HBO nell’autunno del prossimo anno.

Nel corso di una recente intervista, il creatore di The Big Bang Theory Chuck Lorre, ha spiegato: “Volevo fare qualcosa di radicale che mi portasse fuori dalla mia zona di comfort. Qualcosa che i personaggi di ”The Big Bang Theory” avrebbero amato, odiato e su cui avrebbero discusso”.