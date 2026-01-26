Cuori, quando torna l’amata fiction Rai

Con la fiction Prima di noi giunta al termine (l’ultima puntata va in onda questa sera, ndr), la Rai non lascia senza fiction il proprio pubblico ed è pronta a lanciare l’attesissima terza stagione di Cuori. La serie tv ambientata a Torino e che racconta le vicende del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette torna con nuove storie, nuovi protagonisti ma con due personaggi presenti sin dalla prima stagione.

Al centro della trama ci sarà la storia di Delia, interpretata da Pilar Fogliati e Alberto Ferraris interpretato da Matteo Martari. Dopo aver affrontato varie sfide, nella terza stagione, Delia e Ferraris sono finalmente marito e moglie e sognano di avere insieme un figlio ma i problemi saranno dietro l’angolo. L’arrivo, infatti, in ospedale di nuovi personaggi causerà problemi alla coppia che farà compagnia ai telespettatori di Raiuno per per sei settimane.

Anticipazioni Cuori 3: quando va in onda la prima puntata e la trama

La Rai ha deciso di stravolgere la programmazione e con Prima di noi che saluta il pubblico questa sera, Cuori 3 torna in onda una settimana prima del previsto. La prima puntata della fiction, infatti, non andrà in onda domenica 8 febbraio 2026 ma esattamente una settimana prima. Pilar Fogliati e Matteo Martari torneranno a muoversi tra i corridoi dell’ospedale Molinette domenica 1 febbraio.

La grande novità riguarda il matrimonio tra Delia e Alberto che coroneranno finalmente il loro amore sognando anche un figlio. Ma i problemi saranno dietro l’angolo e alcuni saranno causati dall’arrivo del nuovo primario, Luciano La Rosa, interpretato da Fausto Sciarappa. Il nuovo primario causerà problemi soprattutto a Delia congelando il suo progetto per finanziare quello di Alberto Ferraris.

Tra i due ci sarà immediatamente uno scontro con Delia che lo sfiderà senza alcuna paura. «Se fossi un uomo, sono sicura che mi darebbe fiducia», dirà la dottoressa Brunello. Tra i nuovi personaggi spicca anche quello interpretato da Giulio Scarpati che interpreterà un sensitivo il quale, durante i festeggiamenti del matrimonio di Delia e Alberto, farà intendere che la vita degli sposi non sarà affatto facile.

Come svela il promo della terza stagione di Cuori, a complicare la situazione tra i due sarà il ritorno A di una donna dal passato di Ferraris, la cui identità resta avvolta nel mistero e che rischierà di mettere in crisi il rapporto con Delia. Cuori 3, dunque, nonostante l’assenza di Daniele Pecci che ha salutato il personaggio del dottor Corvara al termine della seconda stagione, sarà ricca di colpi di scena, di emozioni, segreti e misteri da svelare.