Cuori, perché Daniele Pecci non ci sarà e da chi viene sostituito

La terza stagione di Cuori si preannuncia come una delle più attese nel palinsesto Rai. Le riprese si sono svolte a Torino nella primavera scorsa con un entusiasmo attorno alla fiction che non accenna a diminuire. Dopo il successo delle prime due stagioni, i fan sono in trepidante attesa di scoprire come evolveranno le vicende personali e professionali dei medici protagonisti, in un contesto ospedaliero in costante trasformazione.

Il finale della seconda stagione ha lasciato tutti col fiato sospeso, chiudendosi con una scena drammatica che ha visto il cardiochirurgo Cesare Corvara in gravissime condizioni, trovato privo di sensi nella sua auto. Un momento di forte suspence che lascia grandi attese, e che aveva fatto sperare in un ritorno dell’attore Daniele Pecci per il terzo capitolo. E invece, le ultime indiscrezioni confermano una svolta inaspettata che cambia le carte in tavola.

La new entry in Cuori, al posto di Daniele Pecci

Sì, perché la produzione ha deciso di voltare pagina: Pecci non farà parte del nuovo cast. Una notizia che ha colto di sorpresa molti spettatori, rimasti legati al suo personaggio e al suo carisma. Ma le novità non si fermano qui. Al posto del professor Corvara arriverà un volto nuovo, che promette di portare un’energia completamente diversa nel reparto di cardiochirurgia.

A prendere il posto lasciato libero da Pecci sarà infatti un nuovo medico, il neurochirurgo Luciano La Rosa, interpretato da Fausto Sciarappa. Attore di lungo corso, Sciarappa ha già conquistato il pubblico con le sue interpretazioni intense in serie come I casi di Teresa Battaglia e Il clandestino. Il suo ingresso in Cuori 3 rappresenta un cambiamento importante nella trama, ma anche una sorta di scommessa con tutte le carte in regola per rivelarsi vincente.

Accanto a lui ritroveremo due volti familiari: Pilar Fogliati e Matteo Martari, rispettivamente nei panni di Delia Brunello e Alberto Ferraris. Il loro legame, tra conflitti passione, sarà ancora una volta al centro della trama. Il bacio con cui si era chiusa la scorsa stagione riaprirà interrogativi e desideri, in una storia d’amore che non si è mai del tutto conclusa. I motivi dell’uscita di Daniele Pecci dal cast non sono stati chiariti ufficialmente né dalla Rai nè dall’attore stesso. Al momento, infatti, non è stata fornita una motivazione precisa legata alla sua assenza.

Ambientata nel 1974, la terza stagione vedrà l’ospedale di Torino affrontare una fase intensa: è l’epoca delle grandi innovazioni mediche, dell’introduzione della terapia intensiva e delle prime operazioni di bypass. Un contesto che offrirà nuovi spunti narrativi, ma anche sfide emotive per i protagonisti. La messa in onda di Cuori 3 è prevista a settembre e le prime immagini dal set e le dichiarazioni degli attori hanno alimentano la curiosità di chi ha seguito con passione le prime due stagioni.