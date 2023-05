Su Raidue torna l’appuntamento, questa sera, mercoledì 3 maggio 2023, con il ciclo di film-tv di Cuori e delitti. La seconda storia, alle 21:20, è con “Un romanzo fatale”. Curiosi? Proseguite nella lettura!

Cuori e delitti: Un romanzo fatale, la trama

La specialista in incontri Angie Dove (Danica McKellar) si sta preparando a partecipare ad una convention legata alla letteratura romantica. Qui ritrova Ethan Plume (Dan Payne), suo ex fidanzato del college che ora diventerà il suo nuovo editore.

La convention prende però una brutta piega quando l’autrice di bestseller Beatrice Penn (Anne Marie DeLuise) viene avvelenata ed uccisa. Tra i primi sospettati c’è proprio Ethan. La protagonista promette al detective Kyle Cooper (Victor Webster) di collaborare alle indagini, ma è convinta dell’innocenza di Ethan. Nel cercare il vero colpevole, però, metterà a rischio se stessa.

Cuori e delitti: Un romanzo fatale, il cast

Danica McKellar è Angie Dove, titolare di un’agenzia di matchmaking;

Victor Webster è Kyle Cooper, detective;

Bruce Boxleitner è il padre di Angie, detective in pensione;

Cory Lee è Paige;

Andrew Dunbar è l’agente Smith

Dan Payne è Ethan Plume

Anne Marie DeLuise è Beatrice Penn

Benjamin Wilkinson è Ted Penn

Iris Quinn è Beth

Lara Gilchrist è Margaret Vincent

Cuori e delitti, i film-tv

Il film-tv fa parte della serie Cuori e delitti, in onda negli Stati Uniti su Hallmark Channel con il titolo “Matchmaker Mysteries”. Ad oggi sono stati realizzati tre film-tv, in onda tra il 2019 ed il 2021. Protagonisti sono Danica McKellar (Angie) e Victor Webster (Kyle), quest’ultimo visto anche in Continuum e Motherland: Fort Salem. Da citare anche la presenza di Bruce Boxleitner, in passato nel cast di Babylon 5.

Cuori e delitti: Un romanzo fatale su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Cuori e delitti: Un romanzo fatale su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.