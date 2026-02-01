Cuori, dove eravamo rimasti. I nuovi episodi e le anticipazioni di stasera 1 febbraio 2026

Com’era finita la prima stagione di Cuori? Ecco da dove riprenderà la fiction, stasera in onda su Rai 1. Attesissima

La serie Cuori ci trasporta nel cuore pulsante della medicina degli anni ’70, raccontando le vite di un gruppo di medici del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino. Ambientata in un periodo di grandi cambiamenti, la trama si sviluppa attorno a una squadra di professionisti che affrontano sfide straordinarie nel tentativo di salvare vite umane attraverso tecniche chirurgiche innovative e all’avanguardia.

Con uno stile narrativo che alterna momenti di alta tensione medica a riflessioni personali e conflitti umani, Cuori offre uno spunto per riflettere sull’evoluzione della medicina, ma anche sullo spirito di squadra, la dedizione e le difficoltà di chi opera quotidianamente nel campo della salute. Ogni episodio è una sfida, non solo per i protagonisti, ma anche per lo spettatore, che si ritrova coinvolto in un intreccio di emozioni e scelte difficili, dove il cuore, sia quello dei medici che dei pazienti, è sempre al centro della scena.

Ricomincia Cuori

Nel centro di tutto, troviamo il professor Corvara, interpretato da Daniele Pecci, un uomo dalla personalità forte e determinata, pronto a mettere in discussione le convenzioni della medicina per cercare soluzioni inedite e, a volte, rischiose. La sua dedizione alla professione e il suo impegno per il bene dei pazienti sono il motore che guida la serie, ma anche il punto di partenza per le complicate dinamiche personali che si intrecciano tra i membri del team.

Un altro elemento centrale è la dottoressa Brunello, interpretata da un’intensa Pilar Fogliati, che inizialmente si presenta come una figura legata a Corvara, sia sul piano umano che professionale. La sua crescita all’interno del reparto e le sue relazioni con gli altri medici e con il professor Corvara si sviluppano con il passare delle stagioni, mettendo in luce le difficoltà e le scelte difficili che accompagnano la vita di un medico in un periodo di evoluzione per la medicina.

Accanto a loro, il dottor Ferraris, interpretato da Matteo Martari, offre una visione di contrappeso, più introversa ma altrettanto impegnata nella lotta quotidiana contro le malattie cardiache, creando una tensione professionale che arricchisce la trama. La serie non solo esplora la scienza e le tecniche cardiochirurgiche innovative per l’epoca, ma si addentra anche nelle relazioni personali, nei conflitti interni e nelle difficoltà morali che i protagonisti devono affrontare.

La seconda stagione si conclude con un drammatico colpo di scena: un malore fatale colpisce il professor Corvara, mettendo in discussione le certezze acquisite e lasciando spazio a un futuro incerto per tutti i protagonisti, che si ritrovano a dover affrontare la morte di una figura centrale nel loro lavoro e nella loro vita.