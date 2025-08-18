Cuori, cosa farà Giulio Scarpati. La new entry

Ci siamo, i fan, compresi chiaramente quelli della prima ora, della serie perlopiù girata in clinica, di Rai 1 possono tirare un bel sospiro di sollievo. L’attesa, infatti, per la messa in onda della terza super attesa stagione di Cuori è praticamente finita. Difatti tra poco più di un mese sarà possibile seguire gli episodi inediti che li terranno letteralmente incollati davanti allo schermo. La prima puntata andrà in onda esattamente domenica 21 Settembre 2025 in prime time, sempre su Rai 1.

Dunque, si sconterà, a quanto pare, a livello di share, con i nuovi episodi della serie turca La Notte nel Cuore, che sarà trasmessa in prime time la domenica sera su Canale 5. Tornando a Cuori 3, vediamo che cosa possiamo e dobbiamo aspettarci nella prossima stagione che si preannuncia, giù su carta, ricca di accattivanti sfide.

Non mancheranno, come ci fanno chiaramente intendere le anticipazioni, i colpi di scena che ormai ci hanno fatto compagnia anche nelle due passate stagioni della serie. A questo giro non troveremo l’amatissimo Daniele Pecci. A livello di trama possiamo dire che finalmente il cardiochirurgo Alberto Ferraris, intrepretato dall’ affascinante Matteo Martari e la cardiologa Delia Brunello che ha il volto della strepitosa Pilar Fogliati, dopo tante vicissitudini, sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore con un bel matrimonio.

Alberto e Delia, amore con qualche nuova complicazione

La coppia sogna di avere un bambino ma a quanto pare ciò non è fattibile. Ciò farà molto soffrire la donna che, nel frattempo, non godrà affatto della massima stima del nuovo primario. Si tratta del dottor Luciano La Rosa che ha le fattezze del bravo Fausto Maria Schiarappa che tra l’altro opterà per uno staff non più religioso ma laico, compiendo, di fatto una vera e propria rivoluzione. Gli stessi coniugi a causa del comportamento molto rigido dell’uomo rischieranno un conflitto così come di cadere nella tentazione di mettersi in competizione.

Dulcis un fundo, ma ovviamente si fa per dire, Alberto ha taciuto, forse per troppo tempo, un segreto importante alla sua consorte che se emergerà porterà non poco scompiglio nella loro relazione che è stata da sempre particolarmente complessa e burrascosa. E quel che è certo è che Delia lo scoprirà. Tuttavia è doveroso dire che rispetto ai fatti che abbiamo seguito nel secondo atto sono passati cinque anni. Dunque la storia ora inizia nel 1974.

Cuori 3 e l’arrivo di Scarpati “sensitivo”

Grande star di Cuori 3 sarà però pure il mitico Giulio Scarpati che in tantissimi ricordano come il fantastico dottor Lele Martini in Un Medico In Famiglia. Interpreterà Gregorio Fois, un personaggio che è stato ispirato, seppur in maniera vaga, a Gustavo Rol, il sensitivo/mentalista che dava consigli anche a Fellini e Agnelli.

In poche parole lui potrà prevedere che cosa accadrà poi. La sua presenza porterà scompiglio nelle vite dei protagonisti aggiungendo ancora più pepe alla storia. Dal canto suo l’attore, come ha rivelato nel corso di interviste a cuore aperto assai recenti, si è preparato a lungo per rendere Fois il più credibile possibile. Inoltre ha sempre seguito la serie con vivo interesse.