Cuori, ci sarà una quarta stagione?

Dopo il lieto fine, il pubblico si chiede se Delia e Alberto torneranno in tv con la quarta stagione di Cuori e la risposta arriva dalla sceneggiatrice Simona Coppini.

Pilar Fogliati e Matteo Martari torneranno ad indossare i panni di Delia Brunello e Alberto Ferraris regalando al pubblico una quarta stagione di Cuori? Dopo il successo della terza stagione che si è congedata con un lieto fine permettendo a Delia e Alberto non solo di ritrovarsi dopo un periodo di crisi ma anche di realizzare il grande sogno di avere un figlio insieme, la domanda più gettonata sul web è: Cuori 4 ci sarà?

La scena finale dell’ultima puntata di Cuori 3 ha mostrato un Alberto e una Delia totalmente spensierati, sereni e felici mentre, in un parco, trascorrono dei dolci momenti con il loro bambino e il loro cane. Una scena familiare che Delia ha inseguito per tutta la terza stagione sottoponendosi a diversi esami pur di realizzare il sogno di avere un figlio.

Con la nascita del frutto del suo amore con Alberto, tutti i pezzi sembrano tornati al loro posto ma una quarta stagione della fiction Rai non è totalmente da escludere.

Cuori: cosa si sa della quarta stagione

La storia d’amore di Delia e Alberto, diventati genitori, potrebbe svilupparsi in tanti modi. A dichiararlo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, è la sceneggiatrice Simona Coppini che ha anche svelato il motivo per cui hanno perso la vita i personaggi di Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci e Luisa Ferraris, interpretata da Benedetta Cimatti.

La sceneggiatrice ha spiegato che, per il momento, non sa se da parte della Rai ci sia l’intenzione di realizzare una quarta stagione aggiungendo, tuttavia, di sentire il desiderio, da parte del pubblico, di continuare a seguire le vicende sia sentimentali che professionali di Delia e Alberto, due personaggi entrati nel cuore dei telespettatori di Raiuno.

“Abbiamo scritto la terza stagione come fosse l’ultima. Credo che il grande set a Torino sia stato smontato. Come vedrete nel finale, è una serie che ha una sua chiusura, ma eventualmente si può riaprire”, ha dichiarato la sceneggiatrice Simona Coppini a Fanpage. Immaginando come potrebbe svilupparsi la quarta stagione di Cuori, la sceneggiatrice spiega che, trattandosi di due medici con un amore viscerale, gli spunti per realizzare nuove puntate potrebbero essere tanti.

Di fronte all’affetto del pubblico, dunque, non è escluso che in futuro ci possa essere una squadra stagione e anche gli attori Pilar Fogliati e Matteo Martari sarebbero pronti a tornare sul set. “Sappiate che se si facesse Cuori 4, io e Pilar ci saremmo ancora e di corsa”, ha detto l’attore in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.