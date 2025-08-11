Cuori, anticipazioni 11 agosto 2025. “Una bomba pronta ad esplodere”

Continuano gli episodi di Cuori, la fiction Rai che sta andando in onda in questo periodo su Rai 1 in attesa della terza stagione. La serie medical è ambientata negli anni ’60 nell’Ospedale La Molinette di Torino. I protagonisti sono Alberto, Delia e il primario di cardiologia Cesare Corvara. La serie tratta la storia della medicina ma ha al centro della trama anche la potenza dei sentimenti. I personaggi si trovano alle prese con casi da risolvere in ogni puntata, ma anche intrighi, storie d’amore e vite personali tutte da scoprire.

11 agosto: le anticipazioni di Cuori

Stasera va in onda il decimo episodio della seconda stagione della fiction Rai. Nel corso della prossima puntata, Delia continua a evitare sua madre. Una decisione presa d’impulso e da cui non torna indietro. Nel frattempo, Alberto fa ritorno a casa di Luisa ma deve comunque fare i conti con le preoccupazioni di Karen. Quest’ultima è sempre più spaventata all’idea di vedere la donna vicino al piccolo Carlo. C’è però sempre qualcuno che li distrae dai tanti problemi personale, e questa persona è proprio Anna.

Il lavoro sul pacemaker procede in realtà in modo incessante, anche se il cuore della bambina diventa ogni giorno più debole. Tutto questo sarebbe “una bomba a orologeria pronta ad esplodere”. Lo stesso accade in un cantiere, che deflagra all’improvviso e che provoca una marea di feriti. L’ospedale si riempie improvvisamente di pazienti, ognuno con le proprie storie. Nel frattempo, i protagonisti della serie Rai saranno ancora una volta chiamati ad affrontare delle dinamiche personali abbastanza difficili.

Il cast