Cuori, anticipazioni 11 agosto 2025. “Una bomba pronta ad esplodere”
Il prossimo episodio di Cuori va in onda stasera 11 agosto. Le anticipazioni dicono che ci sarà un’esplosione inaspettata.
Continuano gli episodi di Cuori, la fiction Rai che sta andando in onda in questo periodo su Rai 1 in attesa della terza stagione. La serie medical è ambientata negli anni ’60 nell’Ospedale La Molinette di Torino. I protagonisti sono Alberto, Delia e il primario di cardiologia Cesare Corvara. La serie tratta la storia della medicina ma ha al centro della trama anche la potenza dei sentimenti. I personaggi si trovano alle prese con casi da risolvere in ogni puntata, ma anche intrighi, storie d’amore e vite personali tutte da scoprire.
11 agosto: le anticipazioni di Cuori
Stasera va in onda il decimo episodio della seconda stagione della fiction Rai. Nel corso della prossima puntata, Delia continua a evitare sua madre. Una decisione presa d’impulso e da cui non torna indietro. Nel frattempo, Alberto fa ritorno a casa di Luisa ma deve comunque fare i conti con le preoccupazioni di Karen. Quest’ultima è sempre più spaventata all’idea di vedere la donna vicino al piccolo Carlo. C’è però sempre qualcuno che li distrae dai tanti problemi personale, e questa persona è proprio Anna.
Il lavoro sul pacemaker procede in realtà in modo incessante, anche se il cuore della bambina diventa ogni giorno più debole. Tutto questo sarebbe “una bomba a orologeria pronta ad esplodere”. Lo stesso accade in un cantiere, che deflagra all’improvviso e che provoca una marea di feriti. L’ospedale si riempie improvvisamente di pazienti, ognuno con le proprie storie. Nel frattempo, i protagonisti della serie Rai saranno ancora una volta chiamati ad affrontare delle dinamiche personali abbastanza difficili.
Il cast
La serie tv, al momento in onda ogni settimana su Rai 1 nella fascia pomeridiana, è ambientata alla fine degli anni ’60 e racconta tutte le innovazioni e le difficoltà che ci sono state nel campo della cardiochirurgia presso l’Ospedale Molinette di Torino. I protagonisti sono Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati ma nel cast ci sono anche Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Gaia Messerklinger e Carola Stagnaro.