La popolare fiction medica di Rai 1 sta per tornare. Ecco quali novità e sorprese ci riserva la terza stagione di Cuori.

Cuori 3 sta per arrivare: le anticipazioni e le novità

Per l’autunno, con ogni probabilità a fine ottobre, è prevista la messa in onda della terza stagione di Cuori. A fine maggio si sono concluse le riprese – iniziate a Torino a gennaio – della serie medical diretta da Riccardo Donna. Dal 21 al 28 giugno un’anteprima dei 12 episodi di Cuori 3 (per sei serate da 100 minuti) sarà presentata a Rimini e Riccione in occasione dell’Italian Global Series Festival.

C’è grande attesa per il terzo capitolo di Cuori che vede alla regia sempre il torinese Riccardo Donna. La serie torna dunque a riproporsi al pubblico nella consueta ambientazione dell’ospedale Le Molinette negli anni Settanta, in uno scenario che mescola le sfide della medicina – dalla nascita della terapia intensiva ai nuovi bypass coronarici – agli intrighi amorosi dei protagonisti di Cuori.

Anticipazioni e novità di Cuori 3

Le registrazioni di Cuori hanno avuto luogo presso gli Studi Lumiq, nella zona nord di Torino. È qui che sono stati ricostruiti gli interni dell’ospedale Le Molinette in modo da catapultare attori e spettatori indietro di cinquant’anni, nel 1975. Gli esterni invece sono quelli dell’ex ospedale militare Alessandro Riberi (location sempre torinese).

La terza stagione di Cuori è stata girata nei quasi duemila metri quadri che ospitano il set della serie che continuerà a raccontare gli intrecci tra vita privata e professionale di un’equipe medica composta da veri e propri pionieri della cardiochirurgia. La nuova stagione promette di riservare diverse sorprese, a cominciare dall’uscita di scena di uno degli storici protagonisti: il professor Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci.

Al posto di Corvara arriverà un nuovo primario, che avrà il volto di Fausto Maria Sciarappa, già noto al pubblico di Rai 1 per la parte del poliziotto Claudio Maganza nella serie Il clandestino, diretta da Rolando Ravello. Confermato il resto del cast storico in corsia, a partire dalla protagonista al femminile della serie: la dottoressa Delia Brunello (Pilar Fogliati). E ci sarà anche il dottor Alberto Ferraris (Matteo Martari).

Gli spettatori faranno conoscenza di nuovi pazienti, come Giulio Scarpati che interpreterà un uomo dotato di particolari carismi (ispirato al controverso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol). Nella nuova stagione di Cuori gli spettatori incontreranno anche una giovane star della canzone, ispirata alla figura di Patty Pravo. Nel cast della serie – arrivata cronologicamente a metà anni Settanta – saranno presenti anche Neva Leoni, Carmina Buschini, Nicolò Pasetti, Bianca Panconi.

Cosa vedremo nella terza stagione di Cuori

«Ci saranno anche due matrimoni e un funerale, ma non diciamo di più per non rovinare la sorpresa» ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni il regista Riccardo Donna. Cambiamenti in vista pure nella file del personale dell’ospedale, dove le monache cappellone hanno lasciato il posto a infermiere con le divise più corte. Da segnalare anche un cambiamento cromatici: addio al bianco dei camici del chirurghi, sostituito dal verde.

In sala operatoria, rivela sempre il regista, per la prima volta apparirà il polmone d’acciaio (insieme a nuovi macchinari). Altra curiosità: tutte le apparecchiature mediche sono vere o oggetto di una ricostruzione fedele. Spesso il regista le ha recuperate in vecchi magazzini. Gino Lavista, ex medico delle Molinette, ha dato una mano per ricostruirle o rimetterle in funzione. E anche i ferri chirurgici sono veri. Per tutte le parti mediche ha fatto da consulente il figlio del professor Angelo Actis Dato, ispiratore della serie.