Cuori 3 si conferma leader in prima serata, cala Gerry Scotti con il Milionario. Il pattinaggio artistico supera l’11% di Share. I dati Auditel del 15 febbraio 2026

Cuori 3 non teme confronti. Raiuno ha alcune fiction che sono una certezza, quella con Pilar Fogliati tra i protagonisti è in prima linea. Anche questa settimana il prodotto Rai Fiction supera il 17% di Share arrivando al 17,7%. Conferma ulteriore che Cuori, dopo 3 stagioni, non conosce stanca.

Gli intrecci narrativi coinvolgono il pubblico che, anche in digitale attraverso l’app ufficiale, risponde bene con i rewatch. Merito degli autori della serie e di un cast corale in grado di alternare con sapienza e pragmatismo veterani e new entry. Qualche difficoltà, in prime time, ce l’ha Chi Vuol Essere Milionario? – Il torneo. Il game show targato Gerry Scotti, su Canale 5, si attesta al 13,6% di Share. La trasmissione aveva cominciato sotto i migliori auspici e la resa televisiva, così come la professionalità di Scotti, non si discute.

Cuori 3 batte Chi Vuol Essere Milionario?

Il pubblico, tuttavia, da qualche settimana sembra preferire altro. Scelte che incidono, dalle parti di Cologno Monzese, anche per quel che riguarda l’access prime time. Le reti cadette, restando in prima serata, scelgono altri contenuti: Rai2 si affida alle gare di pattinaggio artistico. Il fattore Milano-Cortina 2026 incide sulla quotidianità dei telespettatori: le gare del pattinaggio artistico hanno reso una percentuale superiore alla media.

Il format si attesta sull’11,7% di Share, mentre su Rai3 tornano le inchieste di PresaDiretta con Riccardo Iacona che ottengono il 4,4% di Share. Fuori dal Coro, su Rete4, si spinge al 4,8% di Share. Italia Uno con Le Iene sfiora il 10%, fermandosi al 9,9% di Share. La versione classica del programma di Davide Parenti rende sempre meglio, in termini numerici, rispetto all’alternativa Inside. La7 propone Surviving – Il caso Epstein che ottiene il 2,3% di Share.

Che Tempo Che Fa certezza sul Nove

Tv8, il canale in chiaro di Sky, si accontenta dell’1,4% di Share con Infinite Storm. Nove ritrova la sicurezza Fabio Fazio, il quale con Che Tempo Che Fa raggiunge l’8,4% di Share. L’anteprima del programma conquista il 5,7% mentre l’ultima parte di format – denominata Il Tavolo – totalizza il 7,2%. Ultima ma non per importanza la porzione dal titolo L’importante è finire che vede toccare quota 6,7% di Share. La trasmissione nella sua interezza si mantiene su parametri importanti.

I punti che perde sono dovuti esclusivamente al trascorrere del tempo. Molta gente non resiste fino a tarda sera e recupera parti di programma, in digitale, il giorno successivo. Bene anche il Canale 20 che con John Wick, un grande classico del cinema action, arriva al 2,5% di Share. The Rhythm Section, su Rai4, non va oltre l’1,2% di Share.

De Martino consolida il successo nel preserale

Leggermente più in alto Iris con Un giorno di ordinaria follia all’1,5% di Share, RaiPremium invece – con il film In missione per San Valentino – non va oltre lo 0,9% di Share. 4,2% per lo sci nordico, direttamente da Milano-Cortina 2026, su Rai Sport. Il preserale generalista italiano vede De Martino staccarsi di un punto rispetto a Gerry Scotti: Affari Tuoi resta al 22,8% di Share, mentre La Ruota della Fortuna non va oltre il 21,7%.