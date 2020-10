Cuochi d’Italia è tornato nel preserale di Tv8 con uno spin-off: ha, infatti, debuttato lunedì 12 ottobre la versione All Stars che va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.30 in prima visione assoluta sul canale 8 del DTT.

Prodotto da Banijay Italia, il programma vede in sfida i vincitori delle passate edizioni e i concorrenti che sono risultati più bravi e simpatici negli anni precedenti anche se non sono riusciti a conquistare la vittoria. Cuochi d’Italia All Stars si compone di 40 puntate in tutto che vedono sì la tradizionale sfida tra cucine regionali, ma qualche novità. La principale è la conduzione affidata a Cristiano Tomei, che prende quindi il posto di Alessandro Borghese, mentre nel ruolo di giudice fisso resta stabilmente al proprio posto chef Gennaro Esposito.

A Esposito si aggiungono di volta in volta personaggi di spicco del mondo della ristorazione: il debutto è stato affidato ad Antonino Cannavacciuolo, che con il concittadino Gennaro è stato protagonista di una storica esterna di MasterChef 9 con un pranzo preparato dalle mamme in quel di Vico Equense, sostituito poi proprio dall’ex padrone di casa Alessandro Borghese, che peraltro ha condiviso con Esposito anche l’esperienza in giuria a Junior MasterChef. Questo ritorno a casa di Borghese ha anche il sapore di un passaggio di consegne ufficiale tra il conduttore della versione ‘regular’ e Tomei, incaricato di guidare questa lunga sfida tra ex concorrenti, che gareggiano per portare a casa il premio finale di 10.000€ in gettoni d’oro.

Dopo Cannavacciuolo e Borghese, chef Esposito sarà affiancato da altri giudici-ospiti d’eccezione come Bruno Barbieri, Diego Rossi, Davide Palluda, Igles Corelli, Giuliano Baldessari, Tano Simonato.

Se volete, dunque, rivedere all’opera ‘vecchie’ glorie del programma e ritrovare tutta la squadra di Cuochi d’Italia (almeno per un po’) potete sintonizzarvi su Tv8 dal lunedì al venerdì alle 19.30 per lo spin-off Cuochi d’Italia All Stars.