Secondo appuntamento, questa sera, domenica 30 aprile 2023 alle 21:00 su Raidue, con il nuovo ciclo di film-tv gialli Crossword Mysteries. Una serie di racconti con protagonista un’editor di cruciverba ed un investigatore, alle prese con alcuni casi che vedranno in qualche modo il mondo dei rompicapi protagonisti. Il film-tv di oggi è con “Proposta con omicidio”: se volete saperne di più, non serve scervellarsi troppo, basta che continuiate a leggere!

Proposta con omicidio, la trama

Sono passati due mesi dall’ultima volta che Tess Harper (Lacey Chabert), editorialista della rubrica di cruciverba del quotidiano The New York Sentinel ed il detective Logan O’Connor (Brennan Elliott) si sono incontrati. Mentre lui aiuta la sorella Angela (Kimberly J. Brown) nei preparativi del suo matrimonio, lei accoglie in redazione una nuova stagista, cugina della sua assistente Josephine (Genevieve Kang), appassionata di cruciverba.

Tess viene contattata da Lyle (Kyle Buchanan), un suo vecchio amico ora diventato professore universitario e da sempre appassionato di codici inerenti alla Seconda Guerra Mondiale. L’uomo e chiede un favore: vorrebbe che nel prossimo cruciverba realizzato da Tess ci fosse una proposta di matrimonio per la sua fidanzata Abby Miller (Alex Paxton-Beesley), che lui accompagnerà con un preziosissimo anello di diamanti. Tess accetta, ma quando giunge la sera della proposta, Abby trova il corpo di Lyle senza vita, ucciso con una pugnalata con uno dei coltelli di casa sua, che ora è sparito.

Tess non può non mettersi alla ricerca di prove per scoprire chi abbia ucciso Lyle, intromettendosi nelle indagini ufficiali di Logan. La donna scopre così che l’omicidio è collegato all’anello che la vittima voleva regalare ad Abby, proveniente da uno scrigno di gioielli che, durante la Seconda guerra mondiale, il nonno di Lyle aveva rubato da un castello europeo e poi sepolto in un terreno di famiglia, nel Connecticut. L’intenzione di Lyle era tenere l’anello e contattare la famiglia proprietaria dei gioielli.

Le prove che Lyle sia andato nel luogo dove si trovavano i gioielli, insieme all’assistente Clayton (Jason Diaz), non mancano, così come le prove che Lyle fosse perseguitato dalla sua ex Bethany (Janet Porter), che lo minacciava di morte. Tempo prima, inoltre, Lyle aveva avuto un’accesa discussione con un suo collega, Emory Nelson (Lindsay Owen Pierre), per motivi lavorativi.

Proposta con omicidio, finale

Ma non è stato nessuno di loro ad uccidere Lyle: a pugnalarlo è stata la professoressa Christina Blake (Lara Jean Chorostecki), che conosceva da anni l’uomo e che le ha tenuto nascosto il segreto dei gioielli sepolti. Christina (che si scopre essere stata coinquilina di Bethany al college) voleva appropriarsene ed incastrare Bethany, motivo per cui dopo aver pugnalato Lyle ha preso il coltello e lo ha buttato su un sentiero che l’ex di Lyle percorreva spesso.

Christina cerca di sbarazzarsi di Tess rinchiudendola in un congelatore, ma la protagonista riesce a liberarsi. Logan, intanto, raggiunge Christina e la arresta: la donna rivela che ha avuto un complice, ovvero Emory. Risolto il caso, Logan chiede a Tess di accompagnarla al matrimonio di Angela.

Crossword Mysteries, la serie

Come detto, Proposta con omicidio fa parte del ciclo Crossword Mysteries, nato nel 2019 ed in onda su Hallmark Channel. I film-tv, realizzati in collaborazione con Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times, fino ad oggi andati in onda sono cinque (l’ultimo è del 2022) ed hanno tutti come protagonisti Lacey Chabert e Brennan Elliott (quest’ultimo visto in UnReal), che avevano già lavorato insieme in passato in altri film-tv.

Proposta con omicidio su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Proposta con omicidio in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.