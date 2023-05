Quarto appuntamento, questa sera, domenica 14 maggio 2023 alle 21:00 su Raidue, con il nuovo ciclo di film-tv gialli Crossword Mysteries. Una serie di racconti con protagonista un’editor di cruciverba ed un investigatore, alle prese con alcuni casi che vedranno in qualche modo il mondo dei rompicapi protagonisti. Il film-tv di oggi è con “Caduta Libera”: se volete saperne di più, non serve scervellarsi troppo, basta che continuiate a leggere!

Crossword Mysteries – Caduta Libera, la trama

Può l’essere umano sconfiggere l’intelligenza artificiale ai cruciverba? È quello che viene chiesto a Tess (Lacey Chabert), invitata a partecipare ad una sfida con il supercomputer BB, creato dalla XCal Communication e dal suo presidente Morgan Daniels (Lochlyn Munro).

Arrivata nella sede dell’azienda, Tess scopre che BB gestisce tutto il sistema informatico del palazzo, compreso l’ascensore: basta un comando vocale. Poco dopo, però, la tragedia: Daniels muore dentro l’ascensore dell’edificio che, non rispondendo ai suoi comandi, lo fa schiantare al suolo.

Inevitabile l’incontro tra Tess e Logan (Brennan Elliott), che giunge sulla scena del crimine con la nuova collega Amrita Kapoor (Parveen Dosanjh). I due poliziotti cominciano ad indagare, mentre anche Tess cerca di scoprine di più su quanto accaduto. Nel frattempo, Tess e Logan condividono nuovi dettagli sulla loro vita privata, mentre Chauncey (John Kapelos), padre di Logan nonché suo superiore, annuncia di voler andare in pensione.

Crossword Mysteries, la serie

Come detto, Caduta Libera fa parte del ciclo Crossword Mysteries, nato nel 2019 ed in onda su Hallmark Channel. I film-tv, realizzati in collaborazione con Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times, fino ad oggi andati in onda sono cinque (l’ultimo è del 2022) ed hanno tutti come protagonisti Lacey Chabert e Brennan Elliott (quest’ultimo visto in UnReal), che avevano già lavorato insieme in passato in altri film-tv.

Crosswords Mysteries – Caduta Libera su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Caduta Libera in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.