Crossfire – Bloccati nell’incubo è la miniserie inglese, trasmessa da BBC e dal canale irlandese RTE, in onda giovedì 15 e venerdì 16 dicembre in prima serata su Italia 1. I tre episodi della suddivisione inglese (trasmessi anche in patria tre serate consecutive) vengono divisi in due serate in Italia trasformandoli di fatto in 4 episodi. Protagonista della miniserie è Keeley Hawes famosa per i ruoli in Bodyguard e Il villaggio dei dannati, abituata a prodotti in cui la componente thriller si fonde a quella drammatica. La miniserie è la prima scritta da Louise Doughty scrittrice di romanzi.

Crossfire – Bloccati nell’incubo la trama

Al centro di Crossfire – Bloccati nell’incubo c’è la storia di una famiglia, i Cross, in vacanza alle isole Canarie, che finiscono in una situazione infernale. La mamma, Jo Cross, è un’ex agente di polizia che lavora come consulente per la sicurezza e le sue abilità saranno preziose per aiutare la sua famiglia. I Cross, così come gli altri hotel, vengono presi in ostaggio quando un gruppo di criminali assalta il loro Hotel il Barranco Tropical. I Cross dovranno lottare per sopravvivere ma sarà anche il loro matrimonio a uscire rafforzato da questa situazione o sarà l’occasione giusta per la definitiva separazione?

Crossfire – Bloccati nell’incubo, gli episodi

Mercoledì 15 dicembre

Episodi 1-2

Jo Cross è in vacanza con il marito Jason con cui da tempo i rapporti sono sempre più tesi e i loro figli Adam e Kimberly oltre ad Amara che Jo ha avuto da un precedente marito. Insieme a loro ci sono anche Ben, il fratello di Jason, e sua moglie Miriam, gli amici di famiglia Abhi e Chinar Doshi e il loro tre figli. Ma l’idillio sull’isola delle Canarie è spezzato quando in Hotel fanno irruzione alcuni uomini armati che cominciano a sparare sugli ospiti. Jo entra subito in azione e grazie al personale dell’albergo trova un’arma. Intanto però Jason scopre che la donna gli è stato infedele. Mentre cerca di liberare gli ospiti, Jo vicino alla piscina si trova coinvolta in uno scontro a fuoco con uno dei criminali.

Episodi 3-4

Amara, la figlia di Jo, si trova faccia a faccia con un criminale e lo supplica di non spararle. La situazione però degenera rapidamente e per la famiglia Cross sarà difficile riprendersi da quanto vissuto. Tornati a casa, Jo viene considerata dai media “l’eroina della vacanza del terrore”, ma il dolore per quanto successo le farà cambiare prospettiva sulla sua vita e sulla sua carriera.

Crossfire – Bloccati nell’incubo, il cast

Protagonista di Crossfire – Bloccati nell’incubo è il volto noto della serialità inglese, Keeley Hawes vista oltre che in Bodyguard e Il villaggio dei dannati, anche in It’s a Sin e The Durrells. Suo marito Jason è interpretato da Lee Ingleby mentre Daniel Ryan è il fratello Ben. Hugo Silva è Mateo Rodrigues concierge e addetto alla sicurezza dell’albergo.

Keeley Hawes è Jo Cross

Lee Ingley è Jason Cross

Daniel Ryan è Ben Cross

Noah Leggott è Adam Cross

Shalisha James – Davis è Amara

Zakiy Jogi è Gatik Doshi

Vikash Bhai è Chinar Doshi

Hugo Silva è Mateo Rodrigues

Alba Brunet è Bea Rordrigues

Crossfire – Bloccati nell’incubo la programmazione

Italia 1 manderà in onda gli episodi di Crossfire – Bloccati nell’incubo in due serate dalle 21:25 di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre. Sulla BBC lo scorso settembre la miniserie è andata in onda in tre serate consecutive.

Crossfire – Bloccati nell’incubo in streaming

La miniserie Crossfire – Bloccati nell’incubo è un’esclusiva di Mediaset per l’Italia, è quindi disponibile in streaming su Mediaset Infinity in modalità live nella pagina della diretta di Italia 1 e gli episodi resteranno on demand su Mediaset Infinity.

Crossfire le location

La miniserie Crossfire Bloccati nell’incubo è stata interamente girata a Tenerife.