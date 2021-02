Cristiano Malgioglio: “Lo scherzo del topo al GF Vip 5? Ho pensato che c’era bisogno di sorridere”

Cristiano Malgioglio, intervistato, da IlGiornale.it, ha svelato, per la prima volta, come è nato lo scherzo del topo che, nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha fatto sobbalzare il conduttore Alfonso Signorini. Il direttore di ‘Chi’, scusandosi con il pubblico da casa, ha confessato, durante la diretta, di essere terrorizzato dai ratti e dalle mucche. Scappando alla sola vista.

Il cantautore ha spiegato i motivi di quella burla:

“Ho pensato che dopo tanti pianti al Grande Fratello Vip c’era bisogno anche di sorridere. Alfonso è sempre molto concentrato durante la diretta e lo volevo “sconcentrare” e vedere cosa succedeva. Io sono così. Mi è sempre piaciuto fare scherzi sin da quando ero bambino. Ho continuato nella mia vita ad avere questa parte fanciullesca e chi mi conosce lo sa bene. Anche quando sono in vacanza non faccio altro tutto il giorno”.

Il paroliere ha svelato anche il nome della propria candidata dalla vittoria:

“Vorrei che vincesse Dayane Mello. La stanno tutti massacrando però, parlando di gioco, mandando in nomination Stefania Orlando e Rosalinda ha avuto un colpo di genio. Nessuno ha capito questa cosa. Per lei l’unico ostacolo per arrivare alla vittoria è proprio Stefania Orlando e mandandola in nomination insieme alla sua amica è stata la cosa più strategica che potesse fare. Io non escludo che potrebbe esserci una finale con lo scontro tra lei e Rosalinda. Ho conosciuto bene Dayane nei giorni che sono rimasto nella Casa, e ho capito perfettamente il suo modo di pensare. Il Grande Fratello è un gioco e lei sta giocando benissimo”

Foto | Ufficio Stampa