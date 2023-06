Torna anche quest’estate il ciclo “Nel segno del giallo”, che da una trentina d’anno ormai tiene compagna al pubblico di Raidue nei sabato sera estivi. Si comincia questa sera, sabato 10 giugno 2023, alle 21:20, con Cristalli di memoria, storia di una donna che perde i propri ricordi e che deve imparare a fidarsi delle persone giuste. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Cristalli di memoria, la trama

Kelly Moore (Helena Mattsson) è un’artista di successo, sposata con Dan (Corey Sevier). Una sera, durante una festa, cade da una finestra inseguita da qualcuno e, una volta in auto per scappare, fa un incidente che le comporta la perdita della memoria.

Ora Kelly non ha ricordi successivi al college: per questo si confida solo con Allison (Melanie Stone), che conosce da allora. La protagonista, infatti, non si fida di Dan, di cui nel frattempo, scopre potrebbe averla tradita, dal momento che prima di perdere la memoria aveva assunto l’investigatore privato Martinez (Paul D. Hunt) per seguirlo.

L’aggressore di Kelly, intanto, vuole terminare il lavoro e, dopo aver ucciso l’investigatore privato, prova ad uccidere anche la donna, riempiendo il suo studio di monossido di carbonio. Anche in questo caso, però, Kelly si salva.

Il suo rapporto con Dan si rinsalda quando anche lui viene preso di mira dall’aggressore, che lo colpisce mentre si trova in piscina. Anche Dan perde la memoria, ed ora è Kelly a prendersi cura di lui. La donna, però, continua a non avere ricordi di cosa sia successo, fino a quando non ascolta le telefonate che ha fatto al 911 mentre cercava di scappare la sera della festa.

Come finisce Cristalli di memoria?

-ATTENZIONE: SPOILER-

Mentre Dan, a casa, si riposa, Kelly riascolta le registrazioni e pian piano le torna la memoria. Ricorda che Logan (Jake Stormoen), il marito di Allison, la sera della festa le aveva fatto delle avances e che lei lo aveva respinto. Proprio Logan, nel presente, cerca di mettere a tacere Kelly ora che ha scoperto la verità, ma viene accoltellato da Allison.

È lei, infatti, ad aver aggredito Kelly. Aveva beccato Logan mentre si era avvicinato a Kelly ed era convinta che trai due ci fosse una relazione. In preda all’ira, aveva inseguito Kelly, gettandola dalla finestra e poi seguendola in auto, fino all’incidente. Successivamente ha provato ad ucciderla prima che le tornasse la memoria.

Kelly ed Allison, quindi, si ritrovano a combattere sul tetto di una casa: Kelly sembra stia per cadere nel vuoto, ma a salvarla è Dan. Mentre Polizia e soccorsi giungono sul posto, Kelly e Dan si riavvicinano e decidono di cominciare una nuova vita.

Cristalli di memoria, il cast

Helena Mattsson è Kelly Moore

Corey Sevier è Dan Moore

Melanie Stone è Allison

Paul D. Hunt è Martinez

Jake Stormoen è Logan

Il titolo originale del film-tv, diretto da John Lyde, che l’ha anche scritto, con Brittany Wiscombe, è “Her Deadly Reflections”; è andato in onda sul canale via cavo statunitense Lifetime nel 2019.

Cristalli di memoria su RaiPlay

È possibile vedere Cristalli di memoria oltre che durante la messa in onda su Raidue anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.