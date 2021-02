La crisi di governo continua. Il Premier incaricato Mario Draghi ricomincia il suo giro di consultazioni oggi, lunedì 8 febbraio, e la tv cerca di seguirlo. Enrico Mentana ha già dato appuntamento alle 17.00 per un nuovo appuntamento con il suo Speciale TgLa7 Maratona Mentana, con Alessandra Sardoni a Montecitorio e Paolo Celata tra le vie che uniscono i palazzi della politica; in studio attesi Marco Damilano e Tommaso Labate, almeno.

La Rai invece sembra decisa a non smontare più il palinsesto di Rai 1, lasciandolo alle gioie degli investitori pubblicitari. Questo almeno a vedere le variazioni arrivate alla vigilia e che (al momento) riguardano soltanto Rai 2: annunciato per le 17.30 uno Speciale Tg2 dal titolo Draghi e la crisi, con ospiti in studio e collegamenti esterni. Le settimane precedenti però ci hanno abituato a speciali improvvisi che hanno cancellato La Vita in Diretta, Oggi è un altro giorno e hanno spostato anche Il Paradiso delle Signore: non proprio una pacchia per gli ascolti. Rai 2 però non rinuncia a fare il punto della situazione con uno Speciale Tg2 Italia, in onda alle 10 interamente dedicato all’attualità politica e agli sviluppi sulla crisi di Governo.

Il programma delle consultazioni di Draghi per lunedì 8 febbraio prevede un pomeriggio intenso: riportiamo il calendario in basso.

Ore 15.00 – 15.15: gruppo Misto della Camera e minoranze linguistiche;

Ore 15.30 – 15.45: Maie, Movimento italiani all’estero e Psi (componente gruppo Misto della Camera);

Ore 16.00 – 16.15: Azione, +Europa-Radicali (componente gruppo Misto della Camera) e +Europa di Emma Bonino, Azione (componente gruppo Misto del Senato);

Ore 16.30 – 16.45: Noi con l’Italia, Usei, Cambiamo, Alleanza di centro (componente gruppo Misto della Camera) e Idea, Cambiamo! di Giovanni Toti, in foto (componente gruppo Misto del Senato);

Ore 17.00 – 17.15 sarà il momento di Centro democratico, Italiani in Europa (componente gruppo Misto della Camera) e termineranno il primo giorno alle ore 17.30/18 il gruppo per le Autonomie (Svp-patt,Uv) del Senato.

Le consultazioni per risolvere la Crisi di Governo continuano martedì 9 febbraio e si parte dal mattino, circostanza questa che di certo modificherà anche il daytime della Rai. Di seguito il calendario annunciato:

11.00 – 11.30: Europeisti, Maie e Centro democratico del Senato; 11.45- 12.15: Liberi e uguali (Camera e Senato);

12.30 – 13.00: Italia viva (Camera e Senato) e Psi (Senato);

13.15 – 13.45: Fratelli d’Italia (Camera e Senato);

15.00 – 15-30: Pd (Camera e Senato);

15.45 – 16.15: Forza Italia e Berlusconi presidente (Camera), Forza Italia, Berlusconi presidente e Udc (Senato);

16.30 – 17.00: gruppi Lega-Salvini premier della Camera e Lega-Salvini premier e Partito sardo d’azione del Senato

17.30 – 17.45 Movimento Cinque Stelle di Camera e Senato.