La Crisi di Governo entra nel vivo questa mattina, martedì 26 gennaio 2021, con l’ultimo Consiglio dei Ministri del Conte Bis, dopo il quale il Premier è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni.

Cambiano i programmi del mattino: La7 ha iniziato la sua mattinata con uno Speciale TgLa7 iniziato alle 8.00 che prende quindi il posto della tradizionale programmazione e che continuerà almeno fino a L’aria che tira. Ha annunciato una puntata speciale anche Tg2 Italia, l’approfondimento condotto da Marzia Roncacci, in onda dalle 10 alle 10.20 su Rai2 e interamente dedicato alla crisi.

Ha invece cambiato programmazione in corsa Rai 1 che dopo UnoMattina non ha lasciato la linea a Storie Italiane, ma ha dato inizio a uno Speciale Tg1 – Conte al Quirinale condotto da Francesco Giorgino che procederà fino alle 11.58 per dare poi la linea a E’ sempre mezzogiorno. L’Ammiraglia Rai però non potrà variare la sua prima serata, visto che ospita il derby Inter-Milan, valevole come Quarto di Finale di Coppa Italia: Bruno Vespa potrà quindi eventualmente scendere in campo in diretta solo in seconda serata, come già previsto insomma, dalle 23.05.

Rai 2 invece potrebbe ‘sacrificare’ per la seconda settimana successiva la puntata di Stasera tutto è possibile, saltata la scorsa settimana proprio per seguire gli sviluppi della votazione al cardiopalmo della fiducia al Senato per il Conte Bis (con la ‘Var’ per Ciampolillo, per rinfrescarci la memoria).

E’ anche vero, però, che il martedì è già nelle mani degli approfondimenti politici, con #Cartabianca su Rai 3 e DiMartedì su La7 (che tronca quindi le speranze di una lunga MaratonaMentana per il direttore del TgLa7 che potrebbe doversi quindi accontentare solo di uno speciale in onda dalle 17), oltre a Fuori dal Coro nel prime time di Rete 4.

