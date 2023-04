Dopo il big-match di ieri sera, Juventus-Inter, terminato con il risultato finale di 1-1 e con scintille a fine partita, questa sera, in prima serata su Canale 5, subito dopo l’edizione ridotta di Striscia la Notizia, andrà in onda la seconda semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023 ossia Cremonese-Fiorentina.

La Cremonese, che attualmente si trova all’ultimo posto in campionato con soli 13 punti e sembra essere ormai destinata alla retrocessione, è sicuramente la rivelazione di quest’edizione della coppa nazionale, avendo eliminato, in trasferta, sia il Napoli capolista di Luciano Spalletti agli ottavi, vincendo 5-4 dopo i calci di rigore, che la Roma di José Mourinho ai quarti, con il risultato finale di 2-1. Per riscattare la non positiva stagione in Serie A, quindi, i grigiorossi allenati da Davide Ballardini, questa sera e il prossimo 27 aprile, proveranno a conquistare quella che sarebbe una clamorosa finale. Ricordiamo che la Coppa Italia mette in palio un posto per la UEFA Europa League.

Dall’altra parte c’è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sta attraversando un buon periodo di forma, reduce dalla vittoria in campionato a San Siro contro l’Inter. I viola, in quest’edizione della Coppa Italia, hanno eliminato la Sampdoria agli ottavi di finale e il Torino ai quarti.

Come già scritto in apertura, Cremonese-Fiorentina, che si giocherà allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, andrà in onda su Canale 5, in diretta, a partire dalle ore 21. La partita sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

La telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero mentre gli inviati saranno Alessio Conti e Daniele Miceli. Il post-partita, condotto da Monica Bertini, vedrà la partecipazione anche di Mino Taveri, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Mauro Bergonzi. Anche il post-partita, oltre che su Canale 5, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Ricordiamo che la finale di quest’edizione della Coppa Italia si giocherà a Roma, allo Stadio Olimpico, il prossimo 24 maggio.