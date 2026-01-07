Crans-Montana, la programmazione Mediaset per l’ultimo saluto alle vittime italiane

Oggi 7 gennaio si dà l’ultimo saluto alle giovani vittime della strage di Capodanno, avvenuta durante il devastante incendio del club Le Constellation. Alle 14.45 avranno luogo le esequie solenni di Achille Barosi e Chiara Costanzo a Milano. In mattinata l’addio a Giovanni Tamburi a Bologna e a Riccardo Minghetti a Roma. In tutte le scuole del Paese è invece previsto un minuto di raccoglimento. Per Sofia Prosperi è prevista una commemorazione a Lugano.

I funerali dei ragazzi italiani morti a Crans-Montana

Achille, Chiara, Giovanni, Riccardo, Sofia ed Emanuele. Sono i nomi delle giovanissimi vittime italiane della strage di Crans-Montana. “Un minuto di raccoglimento rappresenta un momento di condivisione del dolore delle famiglie colpite e una occasione di riflessione per tutta la comunità scolastica sui valori della vita e della responsabilità civile“, si legge in una circolare. Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha partecipato al minuto di silenzio presso le Orsoline di San Carlo, la scuola di Milano dove studiava Achille Barosi.

Al Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro di Roma è stata autorizzata l’uscita anticipata per consentire la partecipazione ai funerali di Riccardo Minghetti nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Chiara Costanzo viene invece ricordata dall’Istituto Moreschi di Milano con una serie di iniziative: ai compagni di classe e agli insegnanti viene donato un fiore come “gesto simbolico di vicinanza“. Viene inoltre consentita l’uscita anticipata per fare in modo che essi prendano parte al funerale.

La programmazione Mediaset

Il palinsesto Mediaset ha cambiato programmazione in vista dei funerali delle vittime di Cras-Montana. Tg4 ha infatti anticipato la messa in onda alle ore 10.55 oggi 7 gennaio, mentre l’approfondimento televisivo Diario del Giorno sarà trasmesso a partire dalle ore 14.