Si intitola Cougar Wives la nuova serie tv firmata TLC che, per la verità, di nuovo ha ben poco e per la quale stanno già impazzendo i telespettatori affezionati a Real Time. Cougar Wives, serie tv americana che racconta le love story di donne molto più grandi dei loro compagni, esce su TLC in versione completamente rinnovata nel 2012. Da lì, il successo: una serie che ha fatto scalpore nel mondo dello spettacolo e che ora sta facendo parlare anche l’Italia grazie alle sue repliche sul canale 31 del digitale.

Ma, di fatto, che cosa racconta realmente Cougar Wives? Per spiegarvelo al meglio non possiamo far altro che portarvi esempi concreti, affinché possiate comprendere l’interesse del grande pubblico per questo show, nonostante tutto. Tra le tante coppie divenute famose all’interno del programma, anche quella formata da Jude e Kevin che rivedremo questa sera in prima serata proprio su Real Time. Certamente coppia molto duratura, vede ben 33 anni di differenza tra lui e lei ma un amore senza fine che prosegue ancora oggi. Molto attivi sui Social, Jude e Kevin hanno partecipato alla primissima edizione del programma, ossia del 2012, quando Kevin aveva soltanto 21 anni.

Sì, avete capito bene. Jude è una donna di 62 anni (ad oggi, mentre ne aveva 54 l’anno in cui partecipò al programma) e da oltre 5 anni è innamorata pazza del suo Kevin, ad oggi 29 anni. Ma la cosa veramente strabiliante è che la loro frequentazione, di fatto, sia incominciata quando Kevin aveva soltanto 14 anni. Come riportato da The Huffington Post Kevin ha incontrato Jude alle Scuole Superiori, quando aveva soltanto 14 anni. Il ragazzo è andato fortemente contro alla sua famiglia rovinando i rapporti con sua madre pur di rimanere al fianco di Jude. In sua difesa, Kevin al The Huffington Post aveva spiegato:

“Non ci siamo accordati affinché accadesse, non avevamo pianificato di innamorarci, non l’avevamo assolutamente pianificato. Per noi è accaduto punto e basta”.

Nonostante la pioggia di critiche, Jude e Kevin proseguono la loro relazione da ormai 5 (quasi 6) anni e sono felici. In Italia il programma è approdato ora su Real Time, in passato era già stato messo in onda per poche puntate soltanto su Discovery. Negli States, al contrario, era stato sospeso dopo le forti preoccupazioni da parte degli spettatori stessi, dovute al fatto che lo show racconti anche di storie d’amore nate tra minorenni e donne adulte. Di fatto, però, di Cougar Wives: l’Amore non ha età negli USA si continua a parlare (moltissimo) ancora oggi. Il programma è entrato nella storia degli show americani, in un modo o nell’altro.