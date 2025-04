Costanza, la trama dell’ultima puntata in onda il 13 aprile: Marco riuscirà a sposare Federica?

La fiction Costanza sta riscontrando un ottimo successo e il pubblico la segue con grande interesse. La serie si compone di 4 puntate da due episodi ciascuna e si sta già avviando alla conclusione, prevista per domenica prossima, 13 aprile 2025.

Prima di scoprire che cosa succederà negli episodi conclusivi della serie, facciamo un breve riepilogo degli episodi precedenti. Nelle scorse puntate, infatti, Costanza è arrivata da Messina a Verona, dopo aver ottenuto un assegno di ricerca all’Università, per un anno. Con sé, ha portato anche la figlia, Flora, e ha ritrovato, proprio nella città di Romeo e Giulietta, Marco, un suo ex, con cui in passato aveva avuto una breve relazione. Ma l’uomo, non ha idea di essere il padre della bambina di Costanza, e dopo 7 anni, la donna gli rivela questa verità.

Marco così, dopo aver inizialmente reagito molto male alla notizia, decide di essere presente nella vita della figlia e recuperare il tempo perduto, conoscerla. Tuttavia, è fidanzato e in procinto di sposare un’altra donna, Federica e questo andrà a complicare non poco le cose.

Nel frattempo, Costanza ha iniziato a conoscere meglio un suo collega, Ludovico, ma dopo un bacio scattato tra Marco e Costanza, quest’ultima non ha potuto ignorare la cosa. Così, ha deciso di confessare tutto a Ludovico, che prima l’ha mollata, e poi ci ha ripensato.

Costanza, spoiler ultima puntata del 13 aprile: Marco sposerà Federica?

Nelle ultime due puntate finali della serie, ci sarà da restare col fiato sospeso…davvero fino all’ultimo.

Nel settimo episodio, infatti, Costanza, con affianco Diana, cerca di scovare le famiglie nobili che avrebbero potuto salvare Biancofiore. Melchiorre decide di mandare le due colleghe in Francia, per cercare prove di supporto alle ipotesi, ma Diana non può più partire, perché il ginecologo la mette in guardia.

Intanto, Federica intende fare la conoscenza della piccola Flora, ma Costanza, quando le due si incontrano, non riesce a non sentirsi un po’ infastidita. Ma non è tutto, perché Federica inviterà tutti alle sue nozze con Marco, e Costanza non sa come comportarsi, tant’è che ne parlerà anche con sua sorella.

Nell’ultimo episodio di questa prima stagione, ci saranno alcuni colpi di scena. Dato che Diana non potrà più affrontare il viaggio previsto, sarà Ludovico ad andare con Costanza. Flora, invece, dormirà a casa di suo padre. Intanto, mentre Flora videochiama la madre, Marco si accorge che assieme a Costanza c’è Ludovico, e la cosa lo rende geloso.

Quando Costanza torna al Dipartimento, scopre che Diana avrà l’incarico per tre anni. Marco e Federica, invece, iniziano le prove delle nozze e Costanza porta anche Flora, a vederle. Tuttavia, vedere Marco in procinto di sposarsi, la turba profondamente e non può ignorare ciò che sente. A questo punto, infatti, decide di parlare con Marco, e gli chiede di vedersi. Ma come reagirà lui?