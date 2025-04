“Costanza” conquista il pubblico: la seconda stagione è in arrivo?

Quattro prime serate in cui ci si è immersi in intrecci amorosi, nel mondo della paleopatologia e in tante storie che ruotano attorno a quelle della protagonista. Una protagonista che attraversa parecchie difficoltà, e che, proprio come accade a ognuno di noi nella vita di tutti giorni, si trova a dover affrontare gioie, cambiamenti, delusioni, tutte cose in cui è molto facile ritrovarsi.

Ed è forse questo il segreto di Costanza, che ha conquistato il pubblico con una storia originale, ispirata al primo dei romanzi della trilogia di Alessia Gazzola, Questione di Costanza. La fiction esplora temi delicati, e mostra anche come nella vita sia importante il mostrarsi determinati per rincorrere i propri obiettivi, nonché l’essere resilienti, soprattutto quando le cose sembrano andare in un modo contrario a quanto auspichiamo.

L’ultima puntata della fiction di Rai Uno, andata in onda domenica 13 aprile 2025, ha lasciato diversi interrogativi a cui rispondere, e che danno il la a una possibile seconda stagione.

Costanza, ci sarà una seconda stagione? Tutto ciò che si sa per ora

Per il momento, non ci sono conferme da parte della Rai, per una seconda stagione, ma quello di Costanza è un finale aperto, che lascia spazio a una seconda serie, in cui si potrebbero sviluppare diverse tematiche.

In primis, naturalmente, il rapporto tra Marco e Costanza. I due hanno avuto una figlia dopo una notte fugace in Sicilia, e si sono rivisti dopo ben sette anni. Il loro sentimento è tornato a galla, nonostante Marco sia fidanzato e per di più, in procinto di sposarsi con un’altra donna. Il legame di Marco e Costanza è forte, ancor di più, in quanto i due hanno una figlia.

In tutto questo tempo, peraltro, come Costanza ha detto all’uomo nei minuti finali della serie, lei è sempre stata innamorata di lui, e non ha mai smesso di farlo.

Non sappiamo ancora quale sarà la risposta di Marco, ma è indubbio che questo rapporto dovrà essere approfondito in un secondo capitolo. Così come resta da capire che cosa accadrà a Costanza anche da un punto di vista lavorativo. Nonostante la possibilità di proseguire nel lavoro a Verona sia andata a Diana, potrebbero giungere nuove proposte lavorative per la paleopatologa. Si tratta di temi a cui, in un’ipotetica seconda stagione, si potrebbe dare vita.

Nel secondo libro della trilogia, Costanza e buoni propositi, Costanza sarà alle prese con nuovi cambiamenti e con il padre di sua figlia ancora in procinto di sposarsi. Sarà dunque tempo, per lei, di prendere decisioni importanti. Gli spunti, per una seconda stagione, ci sono tutti e gli ascolti sono stati molto buoni, sfiorando i 4 milioni di telespettatori, e portando la fiction a vincere in prime time. Resta solo da capire se Rai e Banijay confermeranno un nuovo ciclo di episodi.