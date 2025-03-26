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Ci si avvia verso la fine della stagione tv anche per le fiction Rai, non prima di aver presentato al pubblico di Raiuno un nuovo personaggio che potremmo ritrovare a lungo sul piccolo schermo: Costanza è la nuova serie tv tratta dai romanzi di Alessia Gazzola in onda da domenica 30 marzo 2025 e presentata oggi, mercoledì 26 marzo, alle 12:00, con una conferenza stampa.

Dalla Sala A del Circolo Sportivo Rai di Roma, a Tor di Quinto, il regista Fabrizio Costa introduce i personaggi e le loro storie, raccontate in questa nuova produzione di Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, co-prodotta con Rai Fiction.

Alessia Gazzola non è nuova agli adattamenti dei suoi libri: è lei, infatti, l’autrice della saga letteraria di Alice Allevi, da cui è stata tratta la serie di successo L’Allieva, andata in onda per tre stagioni con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. In Costanza, (tratto dal romanzo “Questione di Costanza” del 2019, edito da Longanesi) la protagonista è sempre una giovane, donna.

Costanza Macallè (Miriam Dalmazio), è specializzata in anatomia patologica: quando scopre che a Verona è stato aperto un bando per un assegno di ricerca per un anno, decide di parteciparvi, trasferendosi dalla Sicilia alla città veneta.

Il suo sogno sarebbe quello di trasferirsi in Inghilterra, ma nell’attesa Costanza dalla Sicilia sale in Veneto, con la figlia Flora, per affrontare questa nuova avventura. Aiutata dalla sorella Antonietta (Eleonora De Luca), che già vive a Verona, Costanza deve abituarsi sia alla nuova città che al nuovo lavoro.

Tutto sembrerebbe andare per il verso giusto, se non fosse che a Verona vive anche Marco (Marco Rossetti), con cui ha avuto una storia in passato. Tra i due sembra esserci ancora la scintilla, ma Marco ha una figlia e sta per sposarsi con Federica (Giulia Arena).

Alla presentazione della fiction, oltre che al regista, sceneggiatori e produttori, è presente anche il cast, in primis Miriam Dalmazio, Marco Rossetti e Lorenzo Cervasio, interprete di Ludovico, studioso di lingue antiche che andrà a creare un triangolo amoroso al centro delle quattro puntate della prima stagione.