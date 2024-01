Un Costantino Vitagliano completamente diverso da come siamo stati abituati a vederlo in questi vent’anni, da quando nel 2005 divenne un fenomeno mediatico grazie a Uomini e Donne, dando il via all’epoca dei tronisti in tv, ha parlato dei suoi problemi di salute a Verissimo, nella puntata andata in onda oggi su Canale 5.

Una malattia scoperta per caso, durante un controllo effettuato per un altro problema di salute, meno grave, che gli ha radicalmente cambiato la vita:

Mi è cambiata la vita in un attimo. Mi sono rotto un tendine, avevo una stecca da 6 settimane, una sera sono andato al Pronto Soccorso, ho fatto un eco perché sentivo un dolore e, da questo eco, è venuta fuori una macchia sull’aorta ombelicale. Sono andati tutti in ansia e sono stato ricoverato d’urgenza. Sono stato sottoposto ad una TAC, facendomi capire che era pericoloso girare con questa situazione.

Con i dottori che non riuscivano a dargli risposte certe, Costantino Vitagliano ha vissuto giorni di ansia e paura, ripensando alle situazioni vissute con la malattia di sua madre:

Sono andato nel panico totale. Ero nel reparto di chirurgia tumorale e cercavo di non pensarci. Non ricevevo risposte dai dottori perché in quei giorni neanche loro sapevano. Sono andato in ansia. Ho fatto 29 giorni di esami senza avere una risposta. Ho perso 12 chili in 10 giorni, la mia testa ha cominciato a pensare “Sto morendo e non me lo vogliono dire”. Ho visto fare su di me cose che hanno fatto a mia madre. Da che la mattina prima ero in giro a fare quello che avevo sempre fatto, non ho potuto più muovermi dal letto.

Costantino Vitagliano ha una malattia autoimmune per la quale non vi è una cura certa:

Non è un tumore, anche se per 30 giorni l’ho pensato. Oggi devo stare completamente a riposo. Sono un autoimmune. Ho questa massa, che non so neanche come chiamarla, che mi fa diventare un’aorta in pericolo quotidianamente e quindi oggi sono sotto pasticche dalle 8 di mattina, con l’agitazione che non sai mai cosa ti può capitare. La mia è una cosa rara, c’è una situazione di tentativi.

Come scritto in apertura, la malattia ha cambiato il modo di parlare e di porsi di Costantino Vitagliano che, a Verissimo, ha mostrato le sue fragilità:

Si è spento l’interruttore e mi sono trovato in un’altra vita. Non si sa come andrà. Il mio modo di parlare è cambiato. Lo sentite voi, lo sento io. Sono cose che ti cambiano. Sono nell’agitazione, sono nello stress che non vorrei avere. Una sera mi hanno schiacciato l’interruttore off. Tutto avrei pensato tranne questo.