Cosa succederà alla Contessa nella prossima stagione del Paradiso: lo spoiler di Vanessa Gravina

Il Paradiso delle Signore ha terminato la stagione 2024/2025 e i fan si stanno già preparando per la messa in onda delle nuove puntate, che saranno trasmesso dopo il periodo estivo. Quest’anno ci sono stati diversi colpi di scena, che hanno riguardato soprattutto il personaggio della Contessa Adelaide, alle prese con una grave malattia. Alla donna è stato diagnosticato un problema al cuore, che l’ha costretta a trasferirsi a Londra per sottoporsi a delle cure specifiche e sperimentali in grado di risollevarla da questo problema di salute abbastanza critico. Nel mentre ha tenuto i familiari all’oscuro di tutto, sperando di poter guarire senza farli allarmare. In realtà le cure non hanno avuto il risultato sperato e lei ha così deciso di far perdere misteriosamente le sue tracce.

Il suo ex Umberto Guarnieri si è preoccupato, ma alla fine c’è stata una vera e propria svolta durante la trama. Cosa le succederà però nella prossima stagione? A dare qualche spoiler è stata proprio la stessa attrice.

Le parole di Vanessa Gravina sul futuro di Adelaide

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore è stata confermata. Le riprese inizieranno infatti proprio nel mese di maggio e, a tal proposito, Vanessa Gravina (Adelaide nella soap) ha svelato: “Riprendiamo il 26 maggio, ci siamo fermati per qualche mese“. Gli episodi potrebbero andare quindi in onda a settembre 2025. Una notizia – questa – che rende la serie ancora una volta una certezza per il palinsesto Rai e per il pubblico italiano. La stessa Gravina è stata inoltre ospitata nello studio televisivo de La Vita in Diretta, il tv show condotto ogni pomeriggio da Alberto Matano e in onda su Rai 1. In quella occasione, ha dato un’anticipazione inaspettata su cosa potrebbe accadere al suo percorso durante la prossima stagione.

“Siamo in odore di fiori d’arancio per la Contessa” – ha dichiarato lei – “non possiamo rivelare di più, questo è un grandissimo spoiler che ci accompagnerà alla nuova stagione“. Che Adelaide Di Sant’Erasmo possa finalmente sposarsi e pronunciare così il fatidico sì? Ancora non è dato sapere qualcosa in più, ma intanto sono uscite le prime anticipazioni su quello che potrà accadere.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni prossima stagione

Nel corso delle prossime puntate, ci sarà anche Marcello Barbieri, interpretato da Pietro Masotti. Quest’ultimo sarà a capo – insieme a Roberto Landi – del grande magazzino. Intanto Adelaide avrà risolto i suoi problemi di cuore grazia alla diagnosi di Enrico che le ha consigliato di operarsi subito.