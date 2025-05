Cosa succederà a Matrimonio a Prima Vista, le anticipazioni del 7 maggio

Matrimonio a Prima Vista è un reality avvincente, il cui punto di forza è la seguente peculiarità: le coppie non si conoscono prima di sposarsi. È un vero e proprio salto nel vuoto, consapevoli che potrebbe andar bene, come potrebbe andar male. È un esperimento che può terminare con un “vissero felici e contenti“, oppure con un divorzio.

Le tre coppie dell’undicesima edizione del programma (Adele e Giorgio, Nicola e Sara, Alessandro e Francesca), in onda su Real Time, si stanno attualmente conoscendo meglio e, chiaramente, man mano che si va avanti nella conoscenza, possono emergere similarità e differenze anche sostanziali.

Ci si rende sempre più conto di come il matrimonio sia un percorso in cui è necessario tenere in equilibrio questi due aspetti, affinché possa funzionare. Ma l’opzione “torno indietro“, è sempre possibile.

Matrimonio a Prima Vista, le coppie affrontano la quotidianità tra intimità, tatuaggi di coppia e tensioni

Le anticipazioni della puntata del 7 maggio (che sarà trasmessa ore 21:30), come riporta Davide Maggio, suggeriscono che dopo i matrimoni e la luna di miele, è giunto il momento di vivere insieme. E la convivenza, si sa, è un banco di prova non indifferente, per testare la solidità di una coppia.

Tra Adele e Giorgio, l’intimità di coppia sembrerebbe essere scattata, ma i due stanno cercando di trovare un punto di equilibrio, in quanto stanno emergendo una serie di diversità nel modus pensandi. Adele, infatti, è ancora scossa da alcune affermazioni di Giorgio, che aveva detto di non vedere niente di male, nel fare un po’ il “galletto” con altre donne (nello specifico, “flirtare con gentilezza“), in una serata in compagnia di amici.

Secondo Giorgio, questo sarebbe un modo, per l’uomo, di sentirsi ancora avvenente. Adele, non condividendo questo pensiero, avrà quindi modo di confrontarsi con il marito, col supporto dell’esperta Nada Loffredi.

Nel frattempo, tra Nicola e Sara, le cose sembrano andare molto bene, e i due si mostrano molto spensierati. La convivenza procede a gonfie vele, con pochissimi screzi, peraltro di lieve entità. Sara chiede a Nicola di fare un tatuaggio di coppia, in quanto ritiene che lui resterà un capitolo importante della sua esistenza, a prescindere da come andranno a finire le cose tra loro.

Lui accetta di buon grado, e i due si tatuano un’ancora, che ricorda loro il viaggio di nozze in barca, tra Sardegna e Corsica.

Per la terza e ultima coppia del programma, Alessandro e Francesca, le cose sembrerebbero non procedere al meglio. I due vanno a vivere insieme a Roma, da lei. Francesca è disposta a esplorare la sfera intima con suo marito, ma lui dice di non provare attrazione per sua moglie. Nada cerca di dar loro dei consigli, ma Alessandro sembra fermo nel suo pensiero.