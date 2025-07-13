Dopo la fine del trono a Uomini e Donne, Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante continuano a vedersi lontano dalle telecamere

Cosa sta succedendo tra Tina e Cosimo dopo Uomini e Donne

La scorsa stagione di Uomini e Donne per Tina Cipollari è stata molto particolare. Com’è noto l’opinionista si è tuffata (nuovamente) nell’ avventura da tronista avviando una conoscenza con una persona. E se il suo percorso si è concluso con un’interruzione brusca, precisamente il 9 maggio, perchè alla fine l’amore non è sbocciato, le ultime indiscrezioni, raccontano uno scenario inaspettato.

Oggi infatti si torna a parlare di Cosimo Mino Dadorante, colui con cui Tina ha avuto modo di confrontarsi durante la sua breve ma chiacchieratissima parentesi sulla (nel suo caso) pomposa poltrona rossa. Contro ogni previsione, i due hanno continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere, lasciando aperti molti interrogativi.

Le indiscrezioni e i dettagli arrivano dai social: una cena elegante, viaggi nell’ auto lussuosa di lui, e quella frase condivisa tra le stories che ha acceso la curiosità dei fan — “Andiamo a fare danni”. Ironia o messaggio tra le righe?

Un’ amicizia che va oltre le telecamere

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante hanno sorpreso i telespettatori di Uomini e Donne. Tutti pensavano che tra i due ci fosse un punto definitivo e invece..Il loro ultimo incontro risale a una serata nella Capitale, documentata con video e caratterizzata da sorrisi complici. Non è passato inosservato il clima disteso e la confidenza tra i due, che fanno pensare a un rapporto che va oltre una semplice conoscenza televisiva. Ma c’è davvero un sentimento o è solo una profonda amicizia nata tra i riflettori di Canale 5?

Cosimo, in una delle sue rare interviste post-programma, ha voluto chiarire i contorni del legame con Tina, definendola un’amica preziosa: “Avere un’amica così importante è un grande onore. Tina è amata da tutto il mondo.” Nonostante le smentite su un coinvolgimento romantico, ha continuato a farle doni — tra cui un abito e un ulivo simbolico da piantare nel giardino di lei. Gesti che parlano di affetto sincero, ma che, secondo alcuni, nasconderebbero qualcosa di più profondo.

“Continuiamo a sentirci, le ho fatto un altro bellissimo regalo. Le ho inviato un abito. Un albero del Salento, l’ulivo, che lei avrà piacere a piantare nel suo giardino come ricordo e come gesto di questa nostra amicizia” Aveva raccontato in una recente intervista – “Quando è possibile ci sentiamo, impegni permettendo ci sentiamo quasi regolarmente. Forse faremo anche delle serate insieme”.

Il pubblico, nel frattempo, si divide: c’è chi sogna una nuova storia d’amore per Tina, una donna forte ma capace di mostrarsi sorprendentemente dolce nelle rare occasioni in cui mette da parte la corazza da opinionista, e chi invece crede che si tratti solo di una solida amicizia nata da un contesto inusuale. Quel che è certo è che Tina e Cosimo continuano a far parlare di sé.