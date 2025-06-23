Cosa sta succedendo tra Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola: caos ai Cesaroni

Le riprese del sequel I Cesaroni-Il Ritorno sono in corso, la popolare fiction attesa da un vasto pubblico tornerà in onda nella prossima stagione tv, anche se per ora non c’è una data ufficiale. Intanto è stato condiviso il primo trailer e l’eco mediatico, soprattutto sui social, non è mancato. La fiction è diretta da Claudio Amendola, che oltre che a tornare nei panni di Giulio, ha accettato di mettersi dietro la telecamera. Nei giorni scorsi l’attore romano e parte del cast sono stati ospiti dell’Italian Global Series Festival, dove sono state rivelate le novità della fiction, ma anche i suoi punti fermi.

In questi ultimi mesi si è parlato spesso dell’assenza sul set di personaggi come Alessandra Mastronardi e Max Tortora, volti che hanno ottenuto la popolarità grazie a I Cesaroni. Entrambi hanno evitato le polemiche e si sono detti impegnati in altri progetti. Recentemente lo stesso Tortora ha dichiarato di essere molto legato al personaggio di Ezio, ma ha detto no al sequel perché aveva già accettato altri lavori. Non ha tuttavia escluso un suo ritorno nella serie. Durante la conferenza stampa dell’Italian Global Series Festival, Claudia Amendola ha voluto chiarire che nessun ex protagonista de I Cesaroni è stato escluso: tutti sono stati chiamati e alcuni hanno scelto di declinare l’invito:

“La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c’erano questi attori. Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra”. Ha spiegato Amendola. L’attore ha poi fatto una precisione polemica nei confronti di Elena Sofia Ricci: “A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto “Arrivederci e grazie, ci fa schifo”. Parole che non sono passate inosservate e che hanno ottenuto più di una reazione.

Elena Sofia Ricci frecciatina a Claudio Amendola? I sospetti

Subito dopo l’esternazioni di Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, ha pubblicato una storia criptica che molti hanno ritenuto fosse rivolta all’attore romano: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta”. Ovviamente l’ex Suor Angela non ha fatto nessun riferimento esplicito, ma l’affermazione sembra rivolta proprio ad Amendola che ha sempre detto di volerle bene e di rispettarla come persona e artista.

Non è infatti escluso che la Ricci ci sia rimasta male da quanto detto da Claudio Amendola, del resto l’attore non ha esitato a puntare il dito contro quegli artisti, oggi affermati, che hanno snobbato il sequel di una delle fiction più amata della tv. I Cesaroni-il ritorno sarà sicuramente un successo: il pubblico l’attende con entusiasmo.

Claudio Amendola: “Non abbiamo bisogno di nessuno”

“Porte aperte per chi porta. Chi non porta, parta pure. C’è un velo di polemica? Si!” Ha esordito Amendola, riferendosi ad alcune dichiarazioni rilasciate dagli ex colleghi. Il regista si è poi detto fiero del lavoro che sta facendo con il cast presente. Ha poi sottolineato: “Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere”.

Da ricordare che Elena Sofia Ricci a Belve ha palesemente sottolineato come i cicli si chiudono, soprattutto in tv: “Ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto. Hanno detto che la mia presenza aleggerà nella serie. Mi piacerebbe sapere se sarò morta”. Parole che rivelano il suo no deciso al ritorno sul set de I Cesaroni.