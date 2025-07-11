Cosa sta (ri) succedendo tra Belen e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze assieme? E’ forse in corso l’ennesimo riavvicinamento tra i due ex? Il gossip che riguarda una delle coppie più amate dello spettacolo è impazzito dopo alcune pubblicazioni social sul profilo di “magopiti”. E’ bastato poco perché tutti si domandassero cosa starebbe accadendo di nuovo tra il conduttore napoletano e la bella argentina.

Nonostante tempo fa abbiano entrambi ribadito che un ritorno di fiamma sarebbe impossibile e che sono state consegnate – dopo tanti anni dalla prima rottura – anche le carte del divorzio, con De Martino e Rodriguez, in termini di sentimenti, non ci sarebbe mai nulla di certo. Dunque perché sarebbero nello stesso posto in vacanza?

Cosa sta accadendo tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

A infiammare il gossip è stata una pubblicazione di magopiti che ha pubblicato un video in cui si diverte a intrattenere con un suo trucco di magia Stefano De Martino, Biagio Izzo e Ciro Ferrara. Lo stesso personaggio ha poi menzionato nello stesso post Belen Rodriguez e, successivamente, ha condiviso una foto in sua compagnia.

Questa sarebbe la conferma che Belen e Stefano si trovassero nello stesso posto a cena e che, forse, sono in vacanza entrambi in Sardegna. Tempo fa, dopo la rottura, i rapporti tra i due erano davvero tesissimi. La Rodriguez in un’intervista a Domenica In aveva parlato di De Martino, raccontando come la avrebbe fatta soffrire e quante volte l’avrebbe tradita. Il conduttore di Affari Tuoi, pur non rispondendo mai in modo diretto alle accuse, aveva detto a Che tempo che fa che in ogni storia esistono “due versione” e che mai avrebbe parlato male della madre del figlio, cui vuole un grande bene.

Qualche mese fa i due ex sono cominciati a riapparire vicini e sereni, a dimostrazione che al momento pare vadano d’accordo. Il peggio sarebbe passato e un po’ come avvenuto per tutte le volte che sono tornati assieme nel corso degli anni, avrebbero ripreso a trascorrere del tempo assieme. E’ probabile che i due ex abbiano deciso di trascorrere una parte delle vacanze assieme, per far passare del tempo a Santiago con entrambi i genitori.

Ma visto che si tratta di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è bastato poco che il gossip si scatenasse e iniziasse a parlare di un presunto ritorno di fiamma. In realtà la show girl tempo fa ha dichiarato di essere single e finalmente in pace con se stessa, mentre il conduttore di Affari Tuoi è comparso su diverse copertine dei tabloid di gossip con una giovane 22enne che, secondo la cronaca rosa nostrana, potrebbe essere la sua nuova ragazza. Dunque i due ex starebbero nello stesso posto in vacanza, ma solo come amici e come genitori. I fan della coppia, però, non smettono di sperare in un riavvicinamento e, con loro due, potrebbero sempre esserci sorprese.