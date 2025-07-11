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Cosa sta (ri) succedendo tra Belen e Stefano De Martino

Si riaccende il gossip attorno ai due celebri ex, quest’estate pare che siano di nuovo vicini, ma cosa sta accadendo davvero?

di Sveva Scalvenzi
Cosa sta (ri) succedendo tra Belen e Stefano De Martino
11 Luglio 2025 16:30

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze assieme? E’ forse in corso l’ennesimo riavvicinamento tra i due ex? Il gossip che riguarda una delle coppie più amate dello spettacolo è impazzito dopo alcune pubblicazioni social sul profilo di “magopiti”. E’ bastato poco perché tutti si domandassero cosa starebbe accadendo di nuovo tra il conduttore napoletano e la bella argentina.

Nonostante tempo fa abbiano entrambi ribadito che un ritorno di fiamma sarebbe impossibile e che sono state consegnate – dopo tanti anni dalla prima rottura – anche le carte del divorzio, con De Martino e Rodriguez, in termini di sentimenti, non ci sarebbe mai nulla di certo. Dunque perché sarebbero nello stesso posto in vacanza? 

Cosa sta accadendo tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

A infiammare il gossip è stata una pubblicazione di magopiti che ha pubblicato un video in cui si diverte a intrattenere con un suo trucco di magia Stefano De Martino, Biagio Izzo e Ciro Ferrara. Lo stesso personaggio ha poi menzionato nello stesso post Belen Rodriguez e, successivamente, ha condiviso una foto in sua compagnia.

belen stefano vicini
Belen e Stefano di nuovo vicini? (Foto IG @belenrodriguezreal) – Tvblog.it

Questa sarebbe la conferma che Belen e Stefano si trovassero nello stesso posto a cena e che, forse, sono in vacanza entrambi in Sardegna. Tempo fa, dopo la rottura, i rapporti tra i due erano davvero tesissimi. La Rodriguez in un’intervista a Domenica In aveva parlato di De Martino, raccontando come la avrebbe fatta soffrire e quante volte l’avrebbe tradita. Il conduttore di Affari Tuoi, pur non rispondendo mai in modo diretto alle accuse, aveva detto a Che tempo che fa che in ogni storia esistono “due versione” e che mai avrebbe parlato male della madre del figlio, cui vuole un grande bene.

Qualche mese fa i due ex sono cominciati a riapparire vicini e sereni, a dimostrazione che al momento pare vadano d’accordo. Il peggio sarebbe passato e un po’ come avvenuto per tutte le volte che sono tornati assieme nel corso degli anni, avrebbero ripreso a trascorrere del tempo assieme. E’ probabile che i due ex abbiano deciso di trascorrere una parte delle vacanze assieme, per far passare del tempo a Santiago con entrambi i genitori.

Ma visto che si tratta di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è bastato poco che il gossip si scatenasse e iniziasse a parlare di un presunto ritorno di fiamma. In realtà la show girl tempo fa ha dichiarato di essere single e finalmente in pace con se stessa, mentre il conduttore di Affari Tuoi è comparso su diverse copertine dei tabloid di gossip con una giovane 22enne che, secondo la cronaca rosa nostrana, potrebbe essere la sua nuova ragazza. Dunque i due ex starebbero nello stesso posto in vacanza, ma solo come amici e come genitori. I fan della coppia, però, non smettono di sperare in un riavvicinamento e, con loro due, potrebbero sempre esserci sorprese.

Stefano De Martino

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